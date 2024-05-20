Мошки люблять тепло, тому зазвичай починають активізуватися з травня. Цього року через ранню весну вони з’явилися трохи раніше. Ці комахи не живуть поодинці, а рояться великими групами, завдаючи чимало незручностей. Крім того, їхній укус може спричинити низку захворювань та викликати алергічну реакцію.

Коли закінчиться сезон мошок в Україні у 2024 році – читайте на Фактах ICTV.

Як довго триває період мошок

Нашестя мошок спостерігається щороку. За сприятливих умов вони швидко розмножуються і утворюють великий рій. Комахи потрапляють в очі, лізуть під одяг, а після укусів залишаються набряки та алергічні реакції. Мошки спричиняють справжній “головний біль” не лише людям, а й тваринам.

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Дошкуляють саме самиці комах. Вони кусають після того, як запліднилися, оскільки, щоб відкласти яйця, їм потрібна кров хребетної тварини або людини.

Період масового розмноження мошок може тривати два-три тижні після появи.

Коли закінчиться сезон мошок

Загалом мошки кусаються приблизно до кінця червня або липня, особливо якщо буде дощова волога погода і помірне тепло. У цей час комах буде особливо багато, потім їх стане менше, але за сприятливих умов невелика активність може спостерігатися аж до кінця осені.

За народними прикметами кількість мошок має поменшати, коли зацвіте калина. Боротися з гнусом (мошками, комарами, мокрецями, ґедзями та деякими видами мух) допомагають птахи.

Як захиститися від укусів мошки

Укус мошки може викликати алергічну реакцію. В результаті чого виникають:

свербіж;

почервоніння;

набряки та пухирі.

Ці неприємні прояви можуть тривати кілька днів або навіть тижнів. Крім того, фахівці стверджують, що укуси комах можуть спричинити дирофіляріоз. Тому захист від паразитів є надзвичайно важливим.

Щоб не хвилюватися, коли мошки зникнуть, варто знати правила захисту:

Мошки нападають вдень і віддають перевагу світлому одягу. Уникайте прогулянок в цей період, особливо біля водойм чи місць, зарослих травою. Носіть темний одяг з довгими рукавами.

Від надокучливих комах допоможуть захиститися ефірні олії лаванди, чебрецю, м’яти, герані, чайного дерева, евкаліпта. Нанесіть декілька крапель на тіло чи одяг.

Користуйтеся спеціальними репелентами, коли виходите на прогулянку. Вони можуть бути у вигляді кремів та аерозолів.

На вікнах варто встановити протимоскітні сітки. У разі потрапляння комах у приміщення варто увімкнути фумігатори.

На просторах інтернету можна зустріти думку, що від мошок допомагає звичайний ванілін та запах ванілі. Для цього варто купити крем з ароматом ванілі та нанести на тіло. Також можна розвести ванілін водою, налити розчин в обприскувач та застосувати для оприскування приміщення.

У цей період лікарі радять мати в аптечці спеціальні протиалергічні препарати для надання першої допомоги в разі укусів.

Неважливо, як довго триває період мошок, якщо ви дотримуєтеся простих правил захисту від надокучливих комах.