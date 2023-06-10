В Украину пришло долгожданное лето, а с ним и жара. Но что делать, если у вас нет кондиционера, а дома нужно снизить температуру? Как охладить комнату без кондиционера – читайте советы на Фактах ICTV.

Закройте окна и опустите жалюзи

Первое, о чем нужно позаботиться – это изоляция помещения. Для этого закройте все окна и двери в доме и открывайте их на проветривание только ранним утром, поздно вечером, а лучше — ночью. Это поможет поддерживать более стабильную температуру и будет способствовать охлаждению комнаты без кондиционера.

Важно позаботиться и о том, чтобы солнце не нагревало комнату. Здесь пригодятся жалюзи или алюминиевая пленка. Хотя второй вариант не совсем красивый как элемент интерьера, но может стать спасителем в летнюю жару, тем более если у вас нет кондиционера.

Также можно повесить белые льняные шторы – они способны защитить помещение от прямых лучиков солнца.

Выключите лишние приборы

Если хочется снизить температуру в комнате без кондиционера, нужно по возможности выключить бытовую технику. Больше всего тепла дает кухня — микроволновка, электрическая духовка, чайники, холодильники и т. д.

Уберите ковры

Охладить комнату без кондиционера можно, если просто снять ковры. Они не только источники пыли, но также аккумулируют и задерживают тепло в доме.

Изолируйте батареи

Если у вас централизованное отопление, лучше обмотать фольгой батареи, чтобы они не передавали драгоценный холод вверх и вниз по стояку. Но если у ваших соседей есть кондиционеры, то батареи наоборот могут быть еще одним источником прохлады.

Предотвратить поступление горячего воздуха в помещение – всего лишь полдела. Необходимо охладить то, что уже есть в квартире. Если нет кондиционера или климат-контроля, на помощь придут следующие методы.

Увлажнение

Конечно, не нужно превращать квартиру в тропики, но воспользовавшись обычным увлажнителем воздуха, вы сможете охладить помещение без кондиционера. Это снизит температуру на 2-3 градуса, а по ощущениям — на все 4-5.

Если у вас нет специального прибора для увлажнения воздуха, можно воспользоваться влажными полотенцами или любой другой тканью. Их нужно повесить на окно или сушку у окна, а по мере высыхания увлажнять ледяной водой из пульверизатора.

Так воздух с улицы будет проходить через влажный фильтр и немного охлаждаться. Этот нехитрый способ подарит 2-3 часа освежающей прохлады.

Также можно наполнить ванну холодной водой и открыть дверь в квартиру. Рядом с помещением температура упадет еще на 2-3 градуса.

Холодные бутылки

Действенный способ, который поможет охладить комнату без кондиционера – бутылки с водой, которые нужно заморозить. Далее достаньте их из морозильной камеры и расставьте по квартире там, где чаще всего находитесь. Проверено, так вы сможете снизить температуру на несколько градусов.

Холодная бутылка + вентилятор

Поместите бутылку с водой в холодильник на 30-50 минут. После этого достаньте ее и осторожно разрежьте, чтобы высвободить лед. Затем насыпьте на глыбу поваренную соль и поставьте ее в тарелку. Таким образом вы запустите реакцию ускоренного таяния.

Если нет возможности разрезать бутылку, ее нужно открыть и засыпать щепотку соли через отверстие.

После этого поставьте тарелку перед включенным вентилятором и наслаждайтесь прохладой от 30 минут и более, в зависимости от размера бутылки.

Ледяная кровать

На форумах люди советуют охладить кровать перед тем, как ложиться спать. Это можно сделать с помощью тех же бутылок с замороженной водой. Положите их на некоторое время в постель, а перед тем как отправляться спать, достаньте и наслаждайтесь прохладой.

Или можно взять простынь и, поместив ее предварительно в пакет, положить на 15-20 минут в морозильник. Это позволит охладить ткань, но не заморозить ее.

Далее достаньте ее и расстелите, наслаждаясь желаемой прохладой следующие 30-40 минут.

Уверены, что такая ледяная кровать станет настоящим спасением в летнюю жару.

Если вас совсем изнурила жара, помните, что горячий воздух фокусируется наверху. Так что можно опуститься на пол и немного полежать. Или даже спать на полу, это даст вам еще несколько градусов прохлады.