Є продукти, які не можна зберігати кілька годин поспіль без холодильника. Наприклад, майонезні салати, морепродукти, торти. Теж саме стосується і суш, ролів. Однак овочі, перші та м’ясні страви, можна зберігати деякий час без нього. Як зберегти продукти у спеку без холодильника – читайте в матеріалі.
Як зберегти продукти у спеку без холодильника: способи для різних продуктів
Якщо у вас є льох або холодне приміщення – проблема одразу зникає. Однак якщо такого варіанту немає, скористайтеся іншими методами збереження продуктів:
- Овочі та фрукти. Найчастіше для їхнього збереження холодильник не використовують. Ці продукти просто можна розфасувати по мішечках або пакетах, і поставити у прохолодне місце. Це ж саме стосується картоплі. Моркву та буряк можна покласти в ящик із піском.
- М’ясо. Для збереження м’ясних продуктів, кожен шматок оберніть папером, а потім рушником, складіть у металеву місткість та поставте на вулицю або балкон. Крім цього, чудовим помічником стане термосумка. А ще один давній метод передбачає складання м’яса в каструлю чи скляні банки (після цього його потрібно пересипати сіллю). А от сало добре і надовго збережеться, якщо його засолити. Для цього посипте його сіллю та загорніть у папір. А для збереження ковбаси просто візьміть серветку, намочіть її в солоній воді, закутайте ковбасу та покладіть у прохолодне місце.
- Риба. Для подовження терміну придатності, очистьте рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, промийте та висушіть за допомогою паперового рушника. Після цього складіть рибу у залізну миску та пересипте сіллю. Поставте в прохолоду. Після цього її добре вимочують у воді та смажать.
- Масло і сир. Для збереження вершкового продукту, оберніть його у пергамент, складіть у місткість та залийте холодною водою (вона має бути трішки підсоленою). Після цього накрийте масло зверху тарілкою, а на неї поставте щось важке. Поставте все це на балкон або прохолодне місце. Щодо сиру, то його потрібно скласти у пакет та добре завернути, аби він не став сухим.
- Молоко та сметана. Молоко в такому разі добре кип’ятять, додавши 1,5 ч. л. соди на 3 л. Потім переливають у сухі та чисті банки. Сметану перекладіть у скляні банки, а потім помістіть їх у холодну воду.
- Хліб. Хлібобулочні вироби нормально переносять теплу погоду. Однак якщо ви хочете зберегти хліб надовго, поріжте його на шматки та розкладіть на деко, аби вони не торкалися один одного. Поставте його в провітрюване приміщення, аби на наступний день ласувати сухарями. Якщо не вистачає смаку, приправте їх улюбленими спеціями або сіллю.
- Яйця. За кімнатної температури курячі яйця можуть зберігатися цілих 2 тижні. Але якщо ви хочете зберігати їх довше, то можна кожне обгорнути папером та скласти у місткість. Після цього приберіть яйця у прохолодне місце.