Є продукти, які не можна зберігати кілька годин поспіль без холодильника. Наприклад, майонезні салати, морепродукти, торти. Теж саме стосується і суш, ролів. Однак овочі, перші та м’ясні страви, можна зберігати деякий час без нього. Як зберегти продукти у спеку без холодильника – читайте в матеріалі.

Як зберегти продукти у спеку без холодильника: способи для різних продуктів

Якщо у вас є льох або холодне приміщення – проблема одразу зникає. Однак якщо такого варіанту немає, скористайтеся іншими методами збереження продуктів:

Овочі та фрукти. Найчастіше для їхнього збереження холодильник не використовують. Ці продукти просто можна розфасувати по мішечках або пакетах, і поставити у прохолодне місце. Це ж саме стосується картоплі. Моркву та буряк можна покласти в ящик із піском. М’ясо. Для збереження м’ясних продуктів, кожен шматок оберніть папером, а потім рушником, складіть у металеву місткість та поставте на вулицю або балкон. Крім цього, чудовим помічником стане термосумка. А ще один давній метод передбачає складання м’яса в каструлю чи скляні банки (після цього його потрібно пересипати сіллю). А от сало добре і надовго збережеться, якщо його засолити. Для цього посипте його сіллю та загорніть у папір. А для збереження ковбаси просто візьміть серветку, намочіть її в солоній воді, закутайте ковбасу та покладіть у прохолодне місце. Риба. Для подовження терміну придатності, очистьте рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, промийте та висушіть за допомогою паперового рушника. Після цього складіть рибу у залізну миску та пересипте сіллю. Поставте в прохолоду. Після цього її добре вимочують у воді та смажать. Масло і сир. Для збереження вершкового продукту, оберніть його у пергамент, складіть у місткість та залийте холодною водою (вона має бути трішки підсоленою). Після цього накрийте масло зверху тарілкою, а на неї поставте щось важке. Поставте все це на балкон або прохолодне місце. Щодо сиру, то його потрібно скласти у пакет та добре завернути, аби він не став сухим. Молоко та сметана. Молоко в такому разі добре кип’ятять, додавши 1,5 ч. л. соди на 3 л. Потім переливають у сухі та чисті банки. Сметану перекладіть у скляні банки, а потім помістіть їх у холодну воду. Хліб. Хлібобулочні вироби нормально переносять теплу погоду. Однак якщо ви хочете зберегти хліб надовго, поріжте його на шматки та розкладіть на деко, аби вони не торкалися один одного. Поставте його в провітрюване приміщення, аби на наступний день ласувати сухарями. Якщо не вистачає смаку, приправте їх улюбленими спеціями або сіллю. Яйця. За кімнатної температури курячі яйця можуть зберігатися цілих 2 тижні. Але якщо ви хочете зберігати їх довше, то можна кожне обгорнути папером та скласти у місткість. Після цього приберіть яйця у прохолодне місце.