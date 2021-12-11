Весілля – це важлива і довгоочікувана подія у житті кожної людини, адже всі мріють створити міцний та щасливий шлюб на все життя.

Проте підготовка до урочистої церемонії включає в себе багато різних нюансів, зокрема – вибір дати.

Для того, щоб обрати справді сприятливий день для одруження, варто орієнтуватися на календар весіль.

Які дні будуть сприятливими для весілля та вінчання у 2022 році – дивіться далі у матеріалі.

Січень 2022

Сприятливі дні: 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 січня

Несприятливі дні: з 1 до 19, 20, 21, 26, 28 січня

Згідно з народними традиціями, до свята Водохреща краще не грати весіль. Крім того, у січні 2022 року православні відзначатимуть відразу кілька великих свят, під час яких церква не радить влаштовувати весільні церемонії та вінчатися.

Лютий 2022

Сприятливі дні: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24 лютого

Несприятливі дні: 2, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28 лютого

Лютий 2022 року є одним із найвдаліших місяців для святкування весілля. Ба більше, він наповнений красивими датами, які легкою запам’ятовуються.

Вважається, що у цей період сім’ю створюють найромантичніші натури, а такий союз буде міцним та гармонійним.

Березень 2022

Сприятливі дні: немає

Несприятливі дні: цілий місяць

Березень 2022 року вважається несприятливим періодом для одружень. Місяць розпочинається з Масляної, після якої триватиме Великий піст. Ці дні не підходять для святкування урочистих подій.

Квітень 2022

Сприятливі дні: немає

Несприятливі дні: цілий місяць

У 2022 році квітень також не буде вдалим для весілля та вінчання. Аж до 23 числа триває Великий піст, а після нього настає Світла Пасхальна седмиця, під час якої також не укладають шлюби.

Травень 2022

Сприятливі дні: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 травня

Несприятливі дні: з 1 до 18, 20, 25, 27 травня

З початку місяця і до 16 травня триватиме коридор затемнень, у ці дні астрологи не радять створювати сім’ю. Друга половина травня буде більш сприятливою.

Вважається, що союз, створений у травні 2022 року, буде міцним. Попри життєві негаразди та перешкоди, у сім’ї пануватиме атмосфера позитиву, життєрадісності та веселощів.

Червень 2022

Сприятливі дні: 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 червня

Несприятливі дні: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 15, 17, з 20 до 30 червня

Якщо ви запланували весілля на червень 2022 року, то краще встигнути до 20 числа, оскільки у цей день починається Петрів піст.

До речі, укладати шлюб на Трійцю, яку православні відзначатимуть 12 червня, вважається добрим знаком. Згідно з повір’ям, якщо одружуватися у перший місяць літа, то у всіх починаннях та планах сім’ю супроводжуватиме успіх.

Липень 2022

Сприятливі дні: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 липня

Несприятливі дні: з 1 до 13, 15, 20, 22, 27, 29 липня

Перша половина місяця буде вкрай несприятливою, оскільки досі триватиме Петрів піст (до 12 липня). Якщо організувати весілля після цього періоду, то союз обіцяє бути міцним, а подружжя буде вірним одне одному.

Серпень 2022

Сприятливі дні: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 29, 30 серпня

Несприятливі дні: 1, 3, 5, 10, 12, з 13 до 28, 31 серпня

В останній місяць літа сприятливих днів для весілля не так вже й багато. На серпень припадають Успенський піст (з 14 по 27 число) та два великі церковні свята (19 серпня – Преображення Господнє і 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці).

Найкращим днем ​​для вінчання та одруження стане 2 серпня, Ільїн день, бо сам пророк Ілля вважається покровителем заміжжя.

Вересень 2022

Сприятливі дні: 1, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30 вересня

Несприятливі дні: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 27, 28 вересня

Вересень – найвдаліший місяць для весілля у 2022 році. Якщо вірити народним прикметам, то саме у вересні створюються гармонійні та щирі союзи. Але варто бути уважним 11, 21 та 27 числа, оскільки в ці дні християни відзначають великі свята.

Жовтень 2022

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 жовтня

Несприятливі дні: 5, 7, 12, 13, 19, 21, з 25 до 31 жовтня

Вважається, що весілля у жовтні принесе молодятам щастя та щире кохання, побудоване на взаємній повазі та розумінні. Одним із найкращих днів для одруження у розпал осені є 14 жовтня, свято Покрови. Наприкінці місяця розпочнеться коридор затемнень, протягом якого краще не проводити шлюбні церемонії.

Листопад 2022

Сприятливі дні: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 листопада

Несприятливі дні: з 1 до 9, 11, 16. 18, 23, 25, з 28 до 30 листопада

Весілля у листопаді стане символом стабільності та спокою майбутньої родини. Проте не весь місяць сприятливий для весілля, адже до 8 листопада триває коридор затемнень, а з 28 числа починається Пилипів піст.

Грудень 2022

Сприятливі дні: немає

Несприятливі дні: цілий місяць

Грудень 2022 року зовсім не підходить для весіль, оскільки протягом всього місяця триватиме Різдвяний піст (28 листопада – 6 січня). У цей період пишні урочистості проводити небажано.