У моркві величезна кількість вітамінів, особливо каротину, який сприяє збереженню відмінного зору до старості. Вирощувати її легко, але для збереження врожаю на зиму потрібно враховувати оптимальні строки збирання моркви з грядок. Коли викопувати моркву на зиму та як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Коли потрібно викопувати моркву для зберігання на зиму

Терміни збору моркви найчастіше залежать від кліматичних умов і сорту. Їх існує три:

Ранній. Дозріває через кілька місяців після сходів. Середньостиглий. Дозріває через 100-130 днів після появи сходів. Пізньостиглий. Можна збирати вже через 130-150 днів.

Таким чином, в перший літній місяць викопують ранньостиглу моркву, в липні-серпні – середньостиглу, а перед заморозками – пізньостиглу.

Для того, щоб зберігати всю зиму моркву, висаджують саме пізньостиглі сорти. Таким чином при сприятливих умовах і дотриманні температурного режиму, коренеплоди без проблем збережуться до нового врожаю.

Однак найчастіше збирають пізньостиглий урожай вже тоді, коли температура навколишнього повітря опуститься до позначки близько 5°C (до перших заморозків).

Як правильно викопувати моркву на зиму: основні правила

Короткі плоди збирають руками. А от довгі – за допомогою вил. Необхідно збирати урожай обережно, щоб не пошкодити й не зламати овоч. Після збору урожаю необхідно зрізати бадилля. Але для того, щоб термін зберігання моркви збільшився, бадилля потрібно не зрізати, а скручувати руками.

Де зберігати моркву на зиму

У холодильнику. Неочищену моркву посортуйте та упакуйте у міцний папір або декілька шарів газети. Складіть у відділення для овочів. На балконі. Це найкраще робити в ящику з тирсою або мохом. У сильні морози врожай накривайте товстою тканиною, ковдрою чи чимось іншим. У підвалі чи льоху. У підвалі, ямі в гаражі або льоху моркву зберігайте в ящиках із піском, лушпинням цибулі, мохом або тирсою.