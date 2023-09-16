На дворе осень, а значит — время позаботиться о будущем урожае. Ответственные хозяева задаются вопросами, когда и как сажать лук на зиму. Об этом Фактам ICTV рассказал наш постоянный эксперт по защите растений Алексей Колесник.

В каком месяце сажать лук осенью

Лучшее время, чтобы сажать лук осенью — конец октября-начало ноября. Так он не успеет пустить корни до наступления морозов, ведь проросший лук может и не пережить зиму.

— Озимый лук лучше всего высаживать в конце октября или в начале ноября так, чтобы он не успел прорасти до наступления морозов. Проросший лук, вряд ли, сможет пережить зиму, — уверяет эксперт.

Еще одним ориентиром, указывающим, что время сажать лук, является температура. Если несколько дней держится +5 ºC – можно приступать к делу.

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Какие особенности посадки лука осенью

Лук любит лучики, поэтому высаживать его стоит на солнечном участке. Сажать озимый лук рекомендуется на почве, где не образуется застой воды — на южных участках и возвышенностях.

— При выборе участка для выращивания лука нужно учесть, что это светолюбивое растение, которое любит хорошо дренированные, удобренные, легкие почвы, в сочетании с умеренной увлажненностью, — говорит Колесник.

Также важно спрятать лук от ветров — он не любит сквозняков.

Выращивать на одном месте лук можно только два сезона, после чего на этом участке рекомендуется сделать паузу на четыре года.

Лук можно высаживать на участке, где раньше росли зерновые культуры (кроме овса), кукуруза, свекла, горчица, рапс, фацелия, горох, фасоль, помидоры, огурцы, салат, капуста.

И помните, если в этой земле до лука росли бобы, картофель, петрушка, сельдерей, то он может и не прижиться. Лучше избегать таких участков на огороде.

Как правильно сажать лук осенью

Эксперт по защите растений рассказал алгоритм высадки. Он состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. Отобрать материал

При посадке лука сеянкой необходимо перебрать посевной материал. Стоит избегать больных, слишком больших и очень маленьких луковиц.

Для посадки лучше покупать специальные сорта лука, которые можно сажать на зиму. Хорошо подходят сорта Центурион и Штутгард.

Шаг 2. Подготовить участок

После того, как вы, с учетом вышеуказанных рекомендации относительно света, почвы и сквозняков, выбрали для лука участок, нужно его как следует подготовить. Эксперт советует максимально разрыхлить почву.

Также на грядке перед посадкой можно рассыпать золу из расчета 10 г на м2.

Шаг 3. Высадка лука

Садиться лук нужно в лунки глубиной 5 см. Расстояние же между луковицами должно быть 7 см, а между рядками — 15 см.

Семена обязательно должны быть сухими, замачивать перед посадкой озимый лук не нужно.

Шаг 4. Полив

Поливать посаженный лук не стоит. Если дождей после высадки лука не будет десять дней, лишь тогда можно увлажнить почву водой.

После наступления морозов грядку можно укрыть соломой или другой мульчей.

Справка. Мульчирование — это укрытие почвы любым материалом, например, сухими листьями или ветками хвойных, так называемой мульчей. Это делается в первую очередь для того, чтобы максимально сохранить влагу.

В случае очень морозной и малоснежной зимы, участок можно защитить пленкой. Если снега хватает, то к такому шагу можно и не прибегать.

Уход после высадки лука осенью

Удобрения можно вносить, как при подготовке участка, так и в период вегетации растений — время, когда они находятся в состоянии активного роста. Для лука подойдет большой спектр различных удобрений, из органических это может быть: перегной, компост и зола. Из минеральных лучше всего подойдут сбалансированные удобрения, содержащие комплекс макро и микроэлементов.

Когда весной лук пророс, то нужно не допускать пересыхания земли, регулярно разрыхлять землю и удалять сорняки.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда стоит выкапывать морковь на зиму, чтобы сохранить овощи еще на год.