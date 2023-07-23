Дифенбахія – це багаторічна вічнозелена рослина сімейства ароїдних. На вигляд вона доволі екзотична і здатна прикрасити будь-яку оселю. Але пересаджувати вазон доводиться доволі часто, адже рослина самостійно не кущиться, а витягується у висоту. Як пересаджувати дифенбахію, який ґрунт та дренаж обрати для цього – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Причини пересадки дифенбахії

Просто так, звісно, дифенбахію пересаджувати не потрібно. Власники вазону вдаються до цієї маніпуляції з двох причин – або бажають покращити її зовнішній вигляд, або ж дифенбахія сильно розрослась і горщик став їй затісним.

Тут варто розуміти, якщо корінці дифенбахії будуть надто стиснуті в горщику, вона може почати хворіти та втрачати своє листя.

Першими дзвіночками, які свідчать про необхідність пересадки, є зниження швидкості росту та зменшення розмірів нових листочків.

Також дифенбахію потрібно пересаджувати, якщо побачили швидке висихання ґрунту у ємності після поливу. Все це може сигналізувати про розростання кореневої системи.

Молоді рослини рекомендується пересаджувати раз на рік.

Коли краще пересаджувати дифенбахію

Найкращий час для пересадки дифенбахії – з кінця зими до кінця весни. За умови активного та швидкого росту може знадобитися пересадка влітку. Але в цей час дифенбахію краще перевалити, не чіпаючи земляну грудку.

Як пересаджувати дифенбахію

Крок 1. Огляд рослини

Перед пересадкою дифенбахії її потрібно ретельно оглянути, щоб не було якихось комах та жучків на рослині. Якщо все ж таки побачили прояви шкідників, обробіть спеціальним засобом від того чи іншого виду комах. Його можна придбати в магазині рослин.

Або ж обріжте листя під нуль. За словами нашого експерта з рослин Ліліани Лавринець, це найдієвіший спосіб позбутися шкідників на дифенбахії. І в жодному разі не пересаджуйте рослину до її повного одужання!

Після обрізки переважно через 5-6 місяців відросте нове й гарне листя.

Також варто оглянути стан кореневої системи. Під час активного росту через затісні умови корінці можуть переплітатися між собою. Через що деякі кореневі відростки відмирають. Тож під час пересадки дифенбахії слід обережно очистити корінь від налиплого ґрунту і видалити мертві кореневі відростки.

Після процедури варто обробити місця зрізу деревним вугіллям. Отже, корінь рослини буде захищений від подальшого руйнування.

Крок. 2. Підготовлюємо ґрунт, дренаж, горщик та воду

Горщик має бути на 2-3 см більшим за старий. Чим більший за розміром горщик у дифенбахії, тим ширшими будуть її листки. Проте збільшувати ширину і глибину ємності більше, ніж на два пальці за раз, не рекомендується.

Для пересадки радимо брати нейтральний ґрунт та новий дренаж. Ґрунт попередньо треба обробити слабким розчином калію перманганату.

Дренаж під час кожної пересадки дифенбахії краще використовувати новий. А вода має бути відстояною, щоби вміст хлору у рідині не нашкодив рослині.

Крок 3. Пересадка

Під час пересадки дифенбахії – головне обережність. Важливо не порушити цілісність кореневої системи. Тож пересаджувати дифенбахію потрібно акуратно разом з грудкою субстрату.

Заповнити вільний простір у великому горщику потрібно попередньо підготовленою землею, перед цим насипавши у ємність новий дренаж.

Після підготовки рослину можна переносити у свіжий живильний субстрат. Ставимо дифенбахію по центру горщика на земляну подушку і, додаючи субстрат, ущільнюємо його, поступово заповнюючи простір, що залишився.

Після цього добре поливаємо дифенбахію заздалегідь підготовленою водою.

Догляд за дифенбахію після пересадки

Наш експерт з рослин радить після пересадки дифенбахії якомога частіше робити їй теплий душ. Вона запевняє, що саме цей вазон це неабияк любить.

Крім того, слід регулярно обприскувати дифенбахію. Трьох разів на тиждень для неї буде достатньо.

І не забувайте про добрива, для цієї рослини це неабияк важливо. Тож раз на два тижні підживлюйте дифенбахію.

Також після пересадки варто берегти дифенбахію від протягів та палючого сонця. Ця рослина чудово почувається на світлому вікні, але не любить прямих сонячних променів.