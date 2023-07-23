Диффенбахия — это многолетнее вечнозеленое растение семейства ароидных. Выглядит оно довольно экзотично и способно украсить любой дом. Но пересаживать вазон приходится довольно часто, ведь растение самостоятельно не кустится, а вытягивается в высоту. Как пересаживать диффенбахию, какую почву и дренаж выбрать для этого — читайте в материале Фактов ICTV.

Причины пересадки диффенбахии

Просто так, конечно, диффенбахию пересаживать не нужно. Владельцы вазона прибегают к этой манипуляции по двум причинам — или хотят улучшить ее внешний вид, или же диффенбахия сильно разрослась и горшок ей стал тесноват.

Здесь следует понимать, если корешки диффенбахии будут слишком сжаты в горшке, она может начать болеть и терять свои листья.

Первыми звоночками, которые говорят о необходимости пересадки, является снижение скорости роста и уменьшение размеров новых листочков.

Также диффенбахию нужно пересаживать, если увидели быстрое высыхание почвы в емкости после полива. Все это может сигнализировать о разрастании корневой системы.

Молодые растения рекомендуется пересаживать один раз в год.

Когда лучше пересаживать диффенбахию

Лучшее время для пересадки диффенбахии — с конца зимы до конца весны. При активном и быстром росте может понадобиться пересадка летом. Но в это время диффенбахию лучше перевалить, не тревожа земляной ком.

Как пересаживать диффенбахию

Шаг 1. Осмотр растения

Перед пересадкой диффенбахии ее нужно тщательно осмотреть, чтобы не было каких-либо насекомых и жучков на растении. Если все же увидели проявления вредителей, обработайте специальным средством от того или иного вида насекомых. Его можно приобрести в магазине растений.

Или же обрежьте листья под ноль. По словам нашего эксперта по растениям Лилианы Лавринец, это самый действенный способ избавиться от вредителей на диффенбахии. И ни в коем случае не пересаживайте растение до его полного выздоровления!

После обрезки преимущественно через 5-6 месяцев отрастут новые и красивые листья и стебли.

Также стоит осмотреть состояние корневой системы. Во время активного роста из-за тесных условий корешки могут переплетаться между собой. Из-за чего некоторые корневые отростки отмирают. Поэтому при пересадке диффенбахии нужно осторожно очистить корень от налипшей почвы и удалить мертвые корневые отростки.

После процедуры следует обработать места среза древесным углем. Таким образом вы защитите корень растения от дальнейшего разрушения.

Шаг. 2. Подготавливаем почву, дренаж, горшок и воду

Горшок должен быть на 2-3 см больше старой емкости. Чем больше по размеру горшок у диффенбахии, тем более широкими будут ее листья. Однако увеличивать ширину и глубину емкости больше, чем на два пальца за раз, не рекомендуется.

Для пересадки советуем брать нейтральную почву и новый дренаж. Почву предварительно надо обработать слабым раствором калия перманганата.

Дренаж при каждой пересадке диффенбахии лучше использовать новый. А вода должна быть отстоянной, чтобы содержание хлора в жидкости не навредило растению.

Шаг 3. Пересадка

При пересадке диффенбахии — главное осторожность. Важно не нарушить целостность корневой системы. Поэтому пересаживать диффенбахию нужно аккуратно вместе с комом субстрата.

Заполнить свободное пространство в большом горшке нужно предварительно подготовленной землей, перед этим насыпав в емкость новый дренаж.

После подготовки растение можно переносить в свежий питательный субстрат. Ставим диффенбахию по центру горшка на земляную подушку и, добавляя субстрат, уплотняем его, постепенно заполняя оставшееся пространство.

После этого хорошо поливаем диффенбахию заранее подготовленной водой.

Уход за диффенбахией после пересадки

Наш эксперт по растениям советует после пересадки диффенбахии как можно чаще делать ей теплый душ. Она уверяет, что именно этот вазон это сильно любит.

Кроме того, следует регулярно опрыскивать диффенбахию. Трех раз для нее будет достаточно.

И не забывайте об удобрениях, для данного растения это очень важно. Поэтому раз в две недели подкармливайте диффенбахию.

Также после пересадки следует беречь диффенбахию от сквозняков и палящего солнца. Это растение прекрасно себя чувствует на светлом окне, но не любит прямых солнечных лучей.