Кавуни – культура, яка дуже вимоглива до тепла. Тому раніше їх вирощували лише у південних регіонах країни. Проте нині, завдяки розсаді, городники та садівники навчились отримувати солодкі плоди навіть у тих краях, де не надто придатний клімат.

Коли сіяти кавуни на розсаду у 2024 році, розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти кавуни на розсаду

Важливо пам’ятати, що посів кавунів залежить від кліматичних умов. Цю культуру потрібно садити виключно тоді, коли минуть заморозки.

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Підібрати день для посіву кавунів можна за Місячним календарем 2024 року.

Квітень 2024 року:

сприятливі дні – 7-10, 13-15, 17-19, 24, 25, 29;

несприятливі і заборонені для посадок дні – 11, 12, 26, 27.

Травень 2024 року:

сприятливі дні – 1, 2, 5-9, 15-17, 20-22, 24-26, 28, 29;

несприятливі і заборонені для посадок дні – 11, 12, 26, 27.



Червень 2024 року:

сприятливі дні – 6-8, 12, 13, 18-20;

несприятливі і заборонені для посадок дні – 9, 10, 24, 25.

За скільки днів сходять кавуни

Насіння кавуна сходить не надто швидко, адже має щільну кору. В середньому паростки з’являються через 10-14 днів.

Термін дозрівання кавуна залежить від клімату. Зазвичай це 70-85 днів після висаджування.

Як вирощувати кавуни в домашніх умовах