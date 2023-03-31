Кавуни – культура, яка дуже вимоглива до тепла. Тому раніше їх вирощували лише у південних регіонах країни. Проте нині, завдяки розсаді, городники та садівники навчились отримувати солодкі плоди навіть у тих краях, де не надто придатний клімат.

Коли сіяти кавуни на розсаду у 2023 році, розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти кавуни на розсаду

Важливо пам’ятати, що посів кавунів залежить від кліматичних умов. Цю культуру потрібно садити виключно тоді, коли минуть заморозки.

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Підібрати день для посіву кавунів можна за Місячним календарем 2023 року.

Сприятливі дні у квітні 2023 року : 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 30.

Нейтральними днями для посіву кавунів у квітні 2023 року є: 6, 10, 14, 21

Сприятливі дні в травні 2023: 2, 3, 12, 23-25

Нейтральні дні для посіву кавунів у травні 2023: 1, 5, 19

За скільки днів сходять кавуни

Насіння кавуна сходить не надто швидко, адже має щільну кору. В середньому паростки з’являються через 10-14 днів.

Термін дозрівання кавуна залежить від клімату. Зазвичай це 70-85 днів після висаджування.

Як вирощувати кавуни в домашніх умовах