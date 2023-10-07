На дворі осінь, а отже, час попіклуватися про майбутній врожай, виконавши превентивні заходи. Попри те, що виноград добре переживає м’які зими та промерзання ґрунту до -5 градусів, його все одно краще утеплити. Коли та як утепляти виноград на зиму – Фактам ICTV розповів спеціаліст по рослинам, комахам Олексій Колесник.

Навіщо утепляти виноград на зиму

Багато видів та сортів винограду – це теплолюбні рослини, а тому потребують утеплення на зиму на більшості територій України, говорить експерт. Це стосується навіть тих сортів, які добре переживають холоди.

– Навіть морозостійкі сорти бажано укривати на зиму – це вбереже рослини від перепадів температури, сильних вітрів та інших природних явищ, – запевняє Колесник.

За якої температури вкривати виноград

Радимо почекати з мульчуванням винограду до перших заморозків. Це важливо, оскільки потрібно, щоб лоза пройшла гартування. Вона має кілька днів побути на морозі від -5 до -8°C та стати світло-коричневого кольору. Саме це є показником, що час вкривати виноград на зиму. У разі затягування з процедурою є ризик вимерзання кореневої системи і загибелі винограду.

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Крім того, якщо провести роботи занадто рано, то лоза почне випрівати через утворення конденсату, тобто покриватися цвіллю.

Час вкривання винограду відрізняється і залежно від регіону. Так, наприклад, у Середній смузі, зокрема, у Києві процедуру найчастіше проводять в останній декаді листопада – першій декаді грудня. Але все залежить від погодних умов, якщо осінь затрималась і стоїть тепла погода, то варто почекати із маніпуляцію. Інколи вкривання винограду переносять на перший місяць зими.

Чим найкраще вкривати виноград, щоб не померз

Колесник каже, що існує багато способів укриття винограду. Серед них – земля, солома, спанбонд і не тільки.

– Найдешевший та найпростіший – це укриття землею. Нахилену лозу потрібно прикрити шаром сухого ґрунту завтовшки від 10 сантиметрів, – говорить експерт із захисту рослин.

Другий спосіб уберегти виноград від холодів – укрити його соломою. Цей спосіб на відміну від звичайного ґрунту, забезпечить необхідну для рослин циркуляцію повітря.

Також для утеплення винограду часто купляють спанбонд. Це нетканий матеріал, який використовують для захисту рослин від вітрів та підмерзання. Він може застосовуватись, як у поєднанні з попередніми способами утеплення, так і сам по собі.

Крім того, виноград можна утеплювати шифером, руберойдом та дошками. Можна використати й залишки лінолеуму, мішки з-під цукру та інші підручні засоби, проте важливо забезпечити повітрообмін, щоб уникнути утворення парникового ефекту.

Якщо використовуєте полімерні плівки – обов’язково залишайте вентиляційні отвори.

Як правильно утеплити виноград на зиму: інструкція

Існує декілька правил, які допоможуть утеплити виноград правильно.

– Перед укриттям рослини повинні загартуватись на перших заморозках, і лише коли встановиться стабільна температура нижче нуля, потрібно утеплювати виноград, – нагадує експерт.

Крім того, перед утепленням необхідно провести обрізку, видаливши всі хворі або не визрівши лози. Далі детальніше розберемо один зі способів утеплення винограду.

Утеплення винограду соломою

Якщо ви вирішили утепляти виноград соломою, то постеліть її під кущем. Зв’яжіть лози між собою, далі нахиляйте пагони до ґрунту та робіть мульчування винограду соломою.

Солому необхідно фіксувати за допомогою мотузки або хомутів, щоб вітер її не здув. Те саме стосується і спанбонду.

Через 10-15 днів потрібно додати до укриття таку ж кількість соломи, як і під час першого мульчування винограду.

В умовах суворих або малосніжних зим радять повністю вкривати кущ, щоб уберегти коріння і пагони від вимерзання.

Для цього знімають виноград з підставок та збирають його в один пучок. Далі біля куща викопують траншею такої глибини, щоб у ній вмістилася половина пагонів. На дно можна покласти тирсу, суху траву або листя.

Після цього замотують виноградні стебла агроволокном і обережно кладуть на дно траншеї. І лише тоді засипайте землею, а коли прийдуть опади, то снігом.

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