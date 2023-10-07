На дворе осень, а значит пора позаботиться о будущем урожае, выполнив превентивные меры. Несмотря на то, что виноград хорошо переживает мягкие зимы и промерзание почвы до -5 градусов, его все равно лучше утеплить. Когда и как утеплять виноград на зиму — Фактам ICTV рассказал специалист по растениям, насекомым Алексей Колесник.

Зачем утеплять виноград на зиму

Многие виды и сорта винограда — это теплолюбивые растения, а потому нуждаются в утеплении на зиму на большинстве территорий Украины, говорит эксперт. Это касается даже тех сортов, которые хорошо переживают холода.

— Даже морозостойкие сорта желательно укрывать на зиму — это убережет растения от перепадов температуры, сильных ветров и других природных явлений, — уверяет Колесник.

При какой температуре укрывать виноград

Советуем подождать с мульчированием винограда до первых заморозков. Это важно, поскольку нужно, чтобы лоза прошла закалку. Она должна несколько дней находиться на морозе от -5 до -8°C и стать светло-коричневого цвета. Именно это является показателем, что пора укрывать виноград на зиму. В случае затягивания с процедурой есть риск вымерзания корневой системы и гибели винограда.

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В тоже время, если провести работы слишком рано, то лоза начнет выпревать из-за образования конденсата, то есть покрываться плесенью.

Месяц укрывания винограда отличается в зависимости от региона. Так, например, в Средней полосе, в частности, в Киеве процедуру, как правило, проводят в последней декаде ноября — первой декаде декабря. Но все зависит от погодных условий, если осень задержалась и стоит теплая погода, то нужно подождать с манипуляцией. Иногда укрытие винограда переносят на первый месяц зимы.

Чем лучше всего укрывать виноград, чтобы не вымерз

Колесник говорит, что существует много способов укрытия винограда. Среди них — земля, солома и спанбонд и не только.

— Самый дешевый и самый простой — это укрытие землей. Наклоненную лозу нужно прикрыть слоем сухой почвы толщиной более 10 сантиметров, — говорит эксперт по защите растений.

Второй способ уберечь виноград от холодов — укрыть его соломой. Этот способ в отличие от обычной почвы, обеспечит необходимую для растений циркуляцию воздуха.

Также для утепления винограда часто покупают спанбонд. Это нетканый материал, который используют для защиты растений от ветров и подмерзания. Он может применяться, как в сочетании с предыдущими способами утепления, так и сам по себе.

Кроме того, виноград можно утеплять шифером, рубероидом и досками. Можно использовать и остатки линолеума, мешки из-под сахара и другие подручные средства, однако важно обеспечить воздухообмен, чтобы избежать образования парникового эффекта.

Если используете полимерные пленки — обязательно оставляйте вентиляционные отверстия.

Как правильно утеплить виноград на зиму: инструкция

Существует несколько правил, которые помогут утеплить виноград правильно.

— Перед укрытием растения должны закалиться при первых заморозках, и только после того, как установится стабильная температура ниже нуля, можно приступать к утеплению винограда, — уверяет эксперт.

Кроме того, перед утеплением необходимо провести обрезку, удалив все больные или невызревшие лозы. Далее более подробно разберем один из способов утепления винограда.

Утепление винограда соломой

Если вы решили утеплять виноград соломой, то постелите ее под кустарником. Свяжите лозы между собой, далее наклоняйте побеги к почве и делайте мульчирование винограда соломой.

Солому необходимо фиксировать с помощью веревки или хомутов, чтобы ветер ее не сдул. Это же касается и спанбонда.

Через 10-15 дней туда нужно добавить такое же количество соломы, как и во время первого мульчирования винограда.

В условиях суровых или малоснежных зим советуют полностью укрывать кустарник, чтобы уберечь корни и побеги от вымерзания.

Для этого снимают виноград с подставок и собирают его в один пучок. Далее возле куста выкапывают траншею такой глубины, чтобы в ней уместилась половина побегов. На дно кладут опилки, сухую траву или листья.

После этого заматывают виноградные стебли агроволокном и осторожно размещают на дне траншеи. И только после этого засыпают землей, а когда придут осадки, то снегом.

К слову, ранее Факты ICTV писали о средствах и публиковали инструкцию, которая поможет обработать деревья осенью.