Рослини в будинку завжди радують око, а коли цю зелень ще можна й додати до своїх страв – це вдвічі приємніше. Як виростити салат на підвіконні у власній квартирі – покрокову інструкцію читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Наш постійний експерт з рослин Ліліана Лавринець розповіла Фактам ICTV, як виростити салат на підвіконні та що для цього потрібно.

Знавець із рослин запевняє, що все простіше, ніж може здаватися. Для початку, щоб виростити салат на підвіконні, потрібно придбати насіння рослини у спеціальному магазині. Обирати варто крес-салат або водяний крес.

Саме його можна виростити на північному або західному вікні і зробити це навіть не у горщику, а у будь-якій дрібній посудині або коробці.

Другий крок полягає в тому, щоби знайти відповідний ґрунт. Хоч салат буде рости у будь-якому субстраті – землі, торфі, тирсі – краще взяти все ж таки універсальний ґрунт. Це вбереже вашу зелень від гіркоти.

– Я б рекомендувала універсальний, у звичайному ґрунті все ж таки, на мою думку, салат може гірчити, – розповідає експерт.

Третій крок – власне сама посадка салату. Засипаємо ґрунт в ємність шаром у 2-3 сантиметри і проливаємо. Далі необхідно зробити два рівці та посіяти наше насінняу ґрунт. Тут вистачить лише півсантиметра глибини. Після цього доглядаємо за салатом та чекаємо перших сходів.

Щоб виростити салат на підвіконні, не забувайте й про оприскування. Це допоможе зробити ваш салат не лише зеленим, а й корисним.

– Пам’ятайте, щоб салат був смачним та корисним, коли з’являться перші паростки, оприскуйте їх, – запевняє Лавринець.

Експерт додає, що поливати салат потрібно один раз на день. Найкращий час для цього – або рано вранці, або пізно ввечері. Тобто тоді, коли немає прямих сонячних променів.

Не допускайте як пересушування ґрунту, так і застою води, радить фахівець з рослин. Водночас проріджування кресу робити не треба. Навпаки, щільно посіяне насіння підтримуватиме одне одного у вертикальному положенні.

Можна також виростити крес-салат на поролоні або тканині. Для цього необхідно взяти горщик або піддон з бортиками заввишки щонайменше п’ять сантиметрів. Після цього розміщуємо кілька шарів м’якої тканини, паперових рушників або серветок, також можна скористатися листовим поролоном. Викласти щось із обраних матеріалів потрібно шаром завтовшки до трьох сантиметрів.

Далі всі шари гарненько просочуємо водою та щільно розсипаємо насіння. Доглядаємо так само, як і у першому варіанті висадки салату на підвіконні.

Коли крес-салат досягне висоти 8-10 сантиметрів, обережно зрізаємо його ножицями. Урожай зазвичай знімають через 14-20 днів після посіву.

Які проблеми можуть спіткати під час вирощування салату на підвіконні

Перша та зазвичай найпоширеніша проблема – це гаряче повітря. Салат погано росте у спеку, адже це призводить до цвітіння рослини. Як наслідок – маємо грубе листя, яке до того ж ще й гірчить.

Варто пам’ятати, що оптимальна температура для салатних культур – 15-20°С. Таким чином, найкращим місцем для того, щоб виростити салат на підвіконні, взимку буде утеплений балкон або лоджія, влітку ж підійде кімната, де працює кондиціонер.

До речі, Факти ICTV писали, як охолодити кімнату без кондиціонера.

Ще однією причиною того, що салат буде складно виростити на підвіконні є погана освітленість. Взимку та восени світла з вікна може бути недостатньо, тому знадобляться фітолампи. Влітку, звісно, з цим проблем немає і ви можете смакувати зеленим та хрумким салатом без додаткових маніпуляцій.

Ну і третьою проблемою, яка заважатиме під час вирощування салату на підвіконні, є погане зволоження. Суха земля і повітря погано впливають і на смак, і на розвиток рослини. Як вже зазначали вище, салат починає завчасно зацвітати. Тож не забувайте регулярно поливати і періодично обприскувати рослину з пульверизатора.