Растения в доме всегда радуют глаз, а когда эту зелень еще можно добавить к своим блюдам – приятно вдвойне. Как вырастить салат на подоконнике в собственной квартире – пошаговую инструкцию читайте в материале Фактов ICTV.

Наш постоянный эксперт по растениям Лилиана Лавринец рассказала Фактам ICTV, как вырастить салат на подоконнике и что для этого нужно.

Знаток растений уверяет, что все проще, чем может казаться. Для начала, чтобы вырастить салат на подоконнике, нужно приобрести семена растения в специальном магазине. Выбирать следует кресс-салат или водяной кресс.

Именно его можно вырастить на северном или западном окне и сделать это даже не в горшке, а в любой мелкой посуде или коробке.

Второй шаг заключается в том, чтобы найти подходящую почву. Хотя салат будет расти в любом субстрате – земле, торфе, опилках, все же лучше взять универсальную почву. Это убережет вашу зелень от горечи.

– Я бы рекомендовала универсальный, в обычной почве все же, по моему мнению, салат может горчить, – рассказывает эксперт.

Третий шаг – собственно сама посадка салата. Засыпаем почву в емкость слоем в 2-3 сантиметра и проливаем. Далее необходимо сделать две небольшие траншеи и погрузить наши семена в почву. Здесь будет достаточно всего лишь полсантиметра глубины. После этого ухаживаем за салатом и ждем первых плодов.

Чтобы вырастить салат на подоконнике, не забывайте и об опрыскивании. Это поможет сделать ваш салат не только зеленым, но и полезным.

— Помните, чтобы салат был вкусным и полезным, когда появятся первые ростки, опрыскивайте их, — уверяет Лавринец.

Эксперт добавляет, что поливать салат нужно раз в день. Лучшее время для этого – либо рано утром, либо поздно вечером. То есть, когда нет прямых солнечных лучей.

Не допускайте как просушивания почвы, так и застоя воды, советует специалист по растениям. При этом прореживание креса делать не следует. Наоборот, плотно посеянные семена будут поддерживать друг друга в вертикальном положении.

Можно также вырастить кресс-салат на поролоне или ткани. Для этого необходимо взять горшок или поддон с бортиками высотой минимум пять сантиметров. После этого размещаем несколько слоев мягкой ткани, бумажных полотенец или салфеток, также можно воспользоваться листовым поролоном. Выложить что-нибудь из выбранных материалов нужно толщиной до трех сантиметров.

Далее все слои хорошенько пропитываем водой и плотно рассыпаем семена. Ухаживаем так же, как и в первом варианте высадки салата на подоконнике.

Когда кресс-салат достигнет высоты 8-10 см, осторожно срезаем его ножницами. Урожай обычно собирают спустя 14-20 дней после посева.

Проблемы во время выращивания салата на подоконнике

Первая и обычно самая распространенная проблема – это горячий воздух. Салат плохо растет в жару, это приводит к цветению растения. Как следствие — имеем грубые листья, которые к тому же еще и горчат.

Следует помнить, что оптимальная температура для салатных культур – 15-20°С. Таким образом, лучшим местом для того, чтобы вырастить салат на подоконнике, зимой будет утепленный балкон или лоджия, летом подойдет комната, где работает кондиционер.

К слову, Факты ICTV писали, как охладить комнату без кондиционера.

Еще одной причиной того, что салат будет сложно вырастить на подоконнике, является плохая освещенность. Зимой и осенью света из окна может быть недостаточно, поэтому понадобятся фитолампы. Летом, конечно, с этим проблем нет и вы можете наслаждаться зеленым и хрустящим салатом без манипуляций..

Ну и третьей проблемой, которая будет мешать при выращивании салата на подоконнике, является недостаточное увлажнение. Сухая земля и воздух плохо влияют и на вкус, и на развитие растения. Как уже отмечалось выше, салат начинает заранее зацветать. Поэтому не забывайте регулярно поливать и периодически опрыскивать растение из пульверизатора.