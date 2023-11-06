С наступлением зимы у многих из нас возникает вопрос — как правильно ухаживать за обувью. Ведь не секрет, что соль и реагенты, которыми активно обрабатывают дорогу зимой, точно пойдут не на пользу ботинкам.

Поэтому что делать, чтобы обувь прослужила вам больше сезона, к тому же в хорошем виде, мы спросили у эксперта по уходу за обувью Николая Субачева.

Кожаная обувь

Кожаная обувь всегда должна быть сухой и чистой. Стирать такие ботинки или кроссовки категорически запрещено, потому что перепады температуры могут повредить поверхность. Мыть только вручную с помощью мягкой тряпки. А еще — никаких влажных салфеток.

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— Ни в коем случае не вытирайте постоянно кожаную обувь влажными салфетками. Любая салфетка имеет содержание спирта. А он, если часто наносить, будет способствовать тому, что кожа будет сжиматься и давать трещины. И потом люди будут удивляться, что новая обувь, которой полгода, так испортилась. А это — результат действия спирта, — предостерегает Николай Субачев.

Также перед выходом из дома кожаную обувь стоит обработать защитными средствами: кремом, воском или водоотталкивающим спреем.

— Это нужно делать, чтобы зимой, когда падает мокрый снег или идет дождь, защитить обувь от попадания воды внутрь. Поэтому и ноги будут постоянно сухие. В состав таких спреев входит натуральный воск или животный жир. Если же обувь промокла — не сушите ее на батарее, потому что могут возникнуть различные дефекты, которые потом убрать сложно. Лучше это делать естественным способом, — советует эксперт по уходу за обувью.

Важным элементом является хранение. Каждую пару кожаной обуви нужно класть в отдельную картонную коробку, предварительно очистив, просушив и обработав специальным средством. А внутрь рекомендуется поместить специальный пластиковый вкладыш или смятую бумагу. Таким образом можно избежать деформации ботинок.

Нубук и замша

Для ухода за обувью из нубука также используют водоотталкивающие спреи. Однако перед этим поверхность следует очистить от загрязнений. Не пользуйтесь жесткими губками. Только щетками с мягким ворсом.

— Пенка наносится не на обувь, не на щетку, а размешивается с водой. По консистенции — 80% пенки, 20% воды. И уже в саму воду погружается щетка с мягким ворсом и плавными движениями наносится на нубук. После этого обязательного протирается микрофиброй. Именно микрофибра с нубуком лучше всего “дружит”. Далее ждем, пока обувь подсохнет, — рассказывает Николай Субачев.

Если нубук промок — его следует хорошо высушить. Для этого можно наполнить обувь бумагой, а впоследствии — очистить сухой щеткой.

Специальных спреев и эмульсий требует и уход за замшевой обувью. Заметьте, что их можно наносить только на сухую поверхность. Если на замше остались следы высохшей грязи, сначала обработайте ботинки пеной-очистителем, а затем уберите остатки щеткой. В общем, зимой замшевую обувь стоит носить только в сухую погоду. Потому что снег, влага и соль могут ее сильно испортить.

— Кстати, щетка для ухода за замшевой обувью должна быть прорезиненной, то есть вообще без ворса. В общем, уход за натуральной замшей несколько проще, чем за натуральным нубуком, — рассказывает эксперт по уходу за обувью.

Обувь из ткани

— Если обувь текстильная, то очень не советовал бы стирать ее в стиральной машинке, потому что при больших оборотах она будет терять свою форму. Ткань будет растягиваться и, например, кроссовки будут уже не такими удобными, как были при покупке. Щетка для ухода должна быть с жестким ворсом, — советует Николай Субачев.

А вообще, обувь из ткани тоже рекомендуется носить только при сухой погоде. Так она наверняка вам прослужит дольше.