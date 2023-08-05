Локоны к лицу любой девушке, но плойки, машинки для завивки портят волосы. Конечно, можно приобрести бигуди, но зачем тратиться, когда есть более интересный и дешевый способ сделать кудряшки. Как накрутить волосы на носки — читайте в материале Фактов ICTV.

Как накрутить волосы на носки

Существует много лайфхаков, как сделать локоны без инструментов, без электроэнергии и высоких температур. Накрутиться можно с помощью косичек, пучков, обычного пояса от халата и носков. Как правильно накручивать волосы на носки, чтобы локоны получились красивые — нам рассказали стилисты.

— Игривые волны — украшение любого образа. Они могут сделать ваш стиль более романтичным, вечерним или презентабельным. Сейчас, когда существует множество парикмахерских инструментов, накрутка не вызывает сложностей. Если будут определенные навыки, не потребуется много времени, — говорит парикмахер-стилист Вита Дидык.

Реально ли накрутиться на носки?

Накрутить волосы на носки вполне возможно, уверена мастер по прическам Наталья Антония.

— Главное правило, чтобы получились красивые локоны – волосы должны быть влажными. Лучше всего делать это после мытья головы. Но можно и просто взять мусс для объема или пенку. Эти средства можно наносить по всей длине. Благодаря этому получатся красивые волны, — говорит эксперт.

Какие локоны можно накрутить на носки?

Мастер по прическам Наталья Антония говорит, что локоны могут получиться разные — все зависит от того, как закручивать волосы на носок.

— Если делаете минимальное расстояние между оборотами, то будет больше завитков, а если больше, то волны получатся более естественными, — объясняет эксперт.

Парикмахер-стилист Вита Дидык добавляет, что диаметр локонов зависит от толщины носков и количества поделенный частей. Чем толще носки, тем крупнее локон.

На какую длину волос подойдет этот метод?

Особой разницы, какая длина, нет. Такой способ можно использовать, как для коротких, так и для длинных волос.

— Такая накрутка подходит для волос по плечи, средних и длинных, — говорит Вита Дидык.

Что нужно иметь в арсенале?

Чтобы накрутить волосы на носки вам понадобится несколько резинок, пенка или спрей для объема и любой лак для фиксации.

Также для этой прически нужно от 2 до 8 пар носков. Количество зависит от густоты волос. Лучше брать носки с длинным верхом, чтобы удобно было связывать концы между собой.

Как накрутить волосы на носки: два способа

Существует два метода и первый занимает всего лишь 15 минут.

Подробную видеоинструкцию как накрутить волосы на носки записала мастер по прическам Антония Наталья.

Шаг 1. Возьмите две пары одинаковых по длине носков.

Шаг 2. Расчешите волосы и распределите на равные части. Чтобы пряди, которые не в работе, не мешали, соберите их заколкой.

Шаг 3. Возьмите пенку или спрей для объема и нанесите по всей длине волос.

Шаг 4. Сверху завяжите волосы носком. Важно, чтобы остался длинный его край.

Шаг 5. Двигайтесь при помощи носка вниз, закручивая волосы спиралью.

Шаг 6. Завяжите конец пряди и носка резинкой.

Шаг 7. Повторите эту манипуляцию со всеми прядями волос.

Шаг 8. Высушите феном волосы до полного высыхания и подождите 5 минут.

Шаг 9. Размотайте носки, распределите пряди пальчиками и зафиксируйте результат лаком.

Второй способ, как накрутить волосы на носки, рассказывает парикмахер-стилист Вита Дидык.

— Хочу поделиться, как сделать прическу с помощью носков. Это достаточно бюджетный вариант, прическа держится долго, не требует значительных усилий, единственный дискомфорт — иногда неудобно спать. Но чего не сделаешь ради красоты. Как же получить шикарную прическу? Здесь все достаточно просто, — говорит она.

Для начала нужно обязательно вымыть голову. После этого немножко подсушить пряди — волосы должны быть слегка влажными.

— Если хочется, чтобы локоны держались долго, то по всей длине наносим стайлинг. Это может быть пенка или лак. Универсальной схемы разделения головы не существует. Здесь все зависит от густоты и длины ваших волос. Проще всего голову разделить на четыре равные части. Накручивать легче начать с концов, — советует эксперт.

На длину носка нужно постепенно накручивать длину волос, кончик пряди можно закрепить резинкой, чтобы конструкция лучше держалась.

— После этого хвостики носков связываем между собой. Вот и все. Оставляем всю эту красоту на ночь, или как минимум на 3-5 часов. Через некоторое время распускаем и расправляем пальчиками локоны. Можно все зафиксировать лаком, — объясняет Дидык.

Более того, наш эксперт провела эксперимент дома и накрутила дочку на носки. И вот, какие локоны получились.

— Очень понравились локоны, созданные с помощью носков. Такая прическа держится долго, меньше вредит волосам и выглядит стильно, — поделилась впечатлением от эксперимента Дидык.

Выбирайте тот вариант накрутки волос на носки, который вам понравился больше всего, радуйтесь здоровым волосам без посеченных кончиков и собирайте комплименты от окружающих