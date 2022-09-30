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Горить до 8 годин: робимо окопну свічку в домашніх умовах

30 Вересня 2022, 17:19
Анна Голішевська Редакторка сайту
Окопна свічка
Джерело: Instagram

Окопна свічка – справжній помічник, який допомагає вижити у скрутних умовах. Вона горить до 8 годин і може добре обігріти невелике приміщення.

Свічка може стати в пригоді у господарстві, та найбільше її потребують військові на передовій.

Як зробити окопну свічку: які інструменти та матеріали потрібно мати

Для того, щоб зробити окопну свічку, переконайтеся, чи ви маєте у своєму будинку:

Зараз дивляться
  • металеву лінійку
  • ніж
  • чайник (щоб нагріти парафін)
  • баночку від консервів (має бути маленькою)
  • картон
  • парафін

За допомогою окопної лампи можна не тільки обігріти та освітлити невелику площу, а й розпалити багаття, розігріти їжу і підсушити одяг.

Як зробити окопну свічку

  1. Пошукати вдома і пробігтися по сусідах: назбирати консервних бляшанок (не пивних банок, а саме з-під консервів, але не вище, ніж банка горошку), свічок (воскових, парафінових, нових, старих, великих, маленьких, будь-яких) і коробок з гофрованого картону (з великими сотами).
  2. Бляшанки помити, зняти етикетки, за потреби обтиснути гострі краї обценьками.
  3. Гострим ножем нарізати картон впоперек гофри на смужки шириною трохи менше, ніж висота бляшанки (на 3-5 мм).
  4. Закрутити смужки тугеньким равликом і вставити в бляшанку. Всередині вставити смужку-гніт з картону, яка буде трохи вищою за “равлик” (можна зробити кілька у різних місцях свічки).
  5. Віск дрібно нарізати і перетопити у каструлі або чайнику. Гніт бажано вийняти, але якщо це не вдається, можна дістати його вже з гарячого воску. Бажано не мішати природний і штучний віск.
  6. Під час розтоплювання віск постійно помішувати, щоб не пригорав, і не доводити до кипіння.
  7. Коли віск розтане, залити ним бляшанку з картоном. По вінця не потрібно – віск і так закріпиться.
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