Окопна свічка – справжній помічник, який допомагає вижити у скрутних умовах. Вона горить до 8 годин і може добре обігріти невелике приміщення.

Свічка може стати в пригоді у господарстві, та найбільше її потребують військові на передовій.

Як зробити окопну свічку: які інструменти та матеріали потрібно мати

Для того, щоб зробити окопну свічку, переконайтеся, чи ви маєте у своєму будинку:

Зараз дивляться

металеву лінійку

ніж

чайник (щоб нагріти парафін)

баночку від консервів (має бути маленькою)

картон

парафін

За допомогою окопної лампи можна не тільки обігріти та освітлити невелику площу, а й розпалити багаття, розігріти їжу і підсушити одяг.

Як зробити окопну свічку