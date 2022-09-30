Окопна свічка – справжній помічник, який допомагає вижити у скрутних умовах. Вона горить до 8 годин і може добре обігріти невелике приміщення.
Свічка може стати в пригоді у господарстві, та найбільше її потребують військові на передовій.
Як зробити окопну свічку: які інструменти та матеріали потрібно мати
Для того, щоб зробити окопну свічку, переконайтеся, чи ви маєте у своєму будинку:
Зараз дивляться
- металеву лінійку
- ніж
- чайник (щоб нагріти парафін)
- баночку від консервів (має бути маленькою)
- картон
- парафін
За допомогою окопної лампи можна не тільки обігріти та освітлити невелику площу, а й розпалити багаття, розігріти їжу і підсушити одяг.
Як зробити окопну свічку
- Пошукати вдома і пробігтися по сусідах: назбирати консервних бляшанок (не пивних банок, а саме з-під консервів, але не вище, ніж банка горошку), свічок (воскових, парафінових, нових, старих, великих, маленьких, будь-яких) і коробок з гофрованого картону (з великими сотами).
- Бляшанки помити, зняти етикетки, за потреби обтиснути гострі краї обценьками.
- Гострим ножем нарізати картон впоперек гофри на смужки шириною трохи менше, ніж висота бляшанки (на 3-5 мм).
- Закрутити смужки тугеньким равликом і вставити в бляшанку. Всередині вставити смужку-гніт з картону, яка буде трохи вищою за “равлик” (можна зробити кілька у різних місцях свічки).
- Віск дрібно нарізати і перетопити у каструлі або чайнику. Гніт бажано вийняти, але якщо це не вдається, можна дістати його вже з гарячого воску. Бажано не мішати природний і штучний віск.
- Під час розтоплювання віск постійно помішувати, щоб не пригорав, і не доводити до кипіння.
- Коли віск розтане, залити ним бляшанку з картоном. По вінця не потрібно – віск і так закріпиться.