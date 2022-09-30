Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Горит до 8 часов: делаем окопную свечу в домашних условиях

30 сентября 2022, 17:19
Анна Голишевская Редактор сайта
Окопна свічка
Источник: Instagram

Окопная свеча — настоящий помощник, помогающий выжить в трудных условиях. Она горит до 8 часов и может хорошо обогреть небольшое помещение.

Свеча может пригодиться в хозяйстве, но больше всего в ней нуждаются военные на передовой.

Как сделать окопную свечу: какие инструменты и материалы нужно иметь

Для того, чтобы сделать окопную свечу, убедитесь, что у вас есть в доме:

Сейчас смотрят
  • металлическая линейка
  • нож
  • чайник (чтобы нагреть парафин)
  • баночка от консервов (должна быть маленькой)
  • картон
  • парафин

С помощью окопной лампы можно не только обогреть и осветить небольшую площадь, но и разжечь костер, разогреть пищу и подсушить одежду.

Как сделать окопную свечу

  • Поищите дома или попросите у соседей консервные банки (не пивные, а маленькие, не больше, чем банка из-под кукурузы), свечи (подойдут любые: восковые, парафиновые и т.д.) и картонные коробки.
  • Помойте жестянки, снимите наклейки, и если нужно, с помощью гвоздодера прижмите острые края.
  • Возьмите самый острый нож и нарежьте картон на полоски. У вас должна быть ширина меньше, чем высота банки (примерно на 4 мм).
  • Полоски необходимо закручивать туго, будто улитку. Вставляем в жестянку. Внутрь вставляем полоску-гнет из картона, которая будет немного выше улитки (можно сделать несколько в разных местах свечи).
  • Воск мелко нарезать и растопить в кастрюле или чайнике. Желательно не мешать естественный и искусственный воск.
  • При растапливании воск постоянно помешивать, чтобы не пригорал, и не доводить до кипения.
  • Когда воск растает, залить им банку с картоном. Доверху не нужно – воск и так закрепится.
Читайте также:
Горит до 8 часов: делаем окопную свечу в домашних условияхТеплая одежда, чай и ковры: как согреться в холодной квартире

Теги
зима Опалення в Україні Тепло
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь