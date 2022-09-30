Окопная свеча — настоящий помощник, помогающий выжить в трудных условиях. Она горит до 8 часов и может хорошо обогреть небольшое помещение.
Свеча может пригодиться в хозяйстве, но больше всего в ней нуждаются военные на передовой.
Как сделать окопную свечу: какие инструменты и материалы нужно иметь
Для того, чтобы сделать окопную свечу, убедитесь, что у вас есть в доме:
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- металлическая линейка
- нож
- чайник (чтобы нагреть парафин)
- баночка от консервов (должна быть маленькой)
- картон
- парафин
С помощью окопной лампы можно не только обогреть и осветить небольшую площадь, но и разжечь костер, разогреть пищу и подсушить одежду.
Как сделать окопную свечу
- Поищите дома или попросите у соседей консервные банки (не пивные, а маленькие, не больше, чем банка из-под кукурузы), свечи (подойдут любые: восковые, парафиновые и т.д.) и картонные коробки.
- Помойте жестянки, снимите наклейки, и если нужно, с помощью гвоздодера прижмите острые края.
- Возьмите самый острый нож и нарежьте картон на полоски. У вас должна быть ширина меньше, чем высота банки (примерно на 4 мм).
- Полоски необходимо закручивать туго, будто улитку. Вставляем в жестянку. Внутрь вставляем полоску-гнет из картона, которая будет немного выше улитки (можно сделать несколько в разных местах свечи).
- Воск мелко нарезать и растопить в кастрюле или чайнике. Желательно не мешать естественный и искусственный воск.
- При растапливании воск постоянно помешивать, чтобы не пригорал, и не доводить до кипения.
- Когда воск растает, залить им банку с картоном. Доверху не нужно – воск и так закрепится.