Окопная свеча — настоящий помощник, помогающий выжить в трудных условиях. Она горит до 8 часов и может хорошо обогреть небольшое помещение.

Свеча может пригодиться в хозяйстве, но больше всего в ней нуждаются военные на передовой.

Как сделать окопную свечу: какие инструменты и материалы нужно иметь

Для того, чтобы сделать окопную свечу, убедитесь, что у вас есть в доме:

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металлическая линейка

нож

чайник (чтобы нагреть парафин)

баночка от консервов (должна быть маленькой)

картон

парафин

С помощью окопной лампы можно не только обогреть и осветить небольшую площадь, но и разжечь костер, разогреть пищу и подсушить одежду.

Как сделать окопную свечу