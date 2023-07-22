Замиокулькас, который еще в народе называют долларовым деревом, достаточно неприхотливое растение. Ему нужна умеренная влажность и частичное затемнение. Но и этот вазон время от времени нуждается в пересадке. Как правильно пересаживать замиокулькас, как подобрать почву для этого, горшок и, самое главное, как часто следует прибегать к такой манипуляции — рассказывает эксперт в материале Фактов ICTV.

Как часто стоит пересаживать замиокулькас

Молодой замиокулькас растет быстрее, чем взрослый его сородич, поэтому горшок приходится менять чаще. Как правило, в таком случае пересаживать замиокулькас нужно по мере увеличения размеров вазона — то есть каждый год.

Позже пересадка требуется раз в два года. А замиокулькас возрастом старше 6-7 лет, вообще пересаживают раз в пять лет.

Также растению может понадобиться пересадка, если имеются признаки загнивания корней — листья желтеют и опадают. Кстати, ранее Факты ICTV писали, как спасти замиокулькас и об уходе за растением.

Как пересаживать замиокулькас

Наш постоянный эксперт по растениям Лилиана Лавринец признается — замиокулькас входит в список ее любимых растений. И одна из причин таких предпочтений — простота в уходе и легкость в пересадке.

— Пересаживать это растение достаточно легко, за это я его и люблю, — говорит Лавринец.

Шаг 1. Выбираем почву и горшок

Для пересадки замиокулькаса подойдет универсальная почва. Она вполне сбалансирована. Если вы готовите смесь сами, ее состав может быть таким: листовая земля, дерновая земля, торф, песок в равных частях. Можно добавить мох-сфагнум.

— Выбираем почву. Я советую именно универсальную, но рыхлую, а это должно определяться на ощупь, — говорит знаток растений.

Для замиокулькаса лучше выбрать глиняный или керамический горшок. Дело в том, что корни растения, разрастаясь, легко могут сломать пластиковую емкость.

Шаг 2. Осматриваем растение

Чтобы пересадка замиокулькаса не привела к гибели растения, стоит удостовериться, что растение здорово. Для этого тщательно осмотрите вазон на предмет вредителей.

— Сначала осматриваем растение, здорово ли оно, это самый главный пункт при пересадке. Если все ок, то переходим к пересадке, — говорит Лавринец.

Шаг 3. Вынимаем замиокулькас

После осмотра растения нужно вынуть его из горшка и проверить корешки на предмет гнили. Если есть черная часть, то необходимо обрезать ее до здоровой. После срез следует обработать дезинфектором. Здесь хорошо подойдет перекись водорода.

— В моей практике перекись водорода — универсальный дезинфектор, — уверяет Лавринец.

Шаг 4. Засыпаем дренаж и почву

После того как первые этапы пройдены, можно приступать, собственно, к пересадке замиокулькаса.

— При необходимости разделяем замиокулькас. Более того его можно просто разделить и высадить очень много вазонов с одного. Ведь это очень красивый цветок и прекрасный очиститель воздуха, — говорит эксперт.

Чтобы пересадить замиокулькас, снизу засыпаем дренаж, сверху почву. В земле делаем углубление и сажаем растение. После этого стебель прикапываем, чтобы совсем не было видно корня.

Земля насыпается в горшок так, чтобы от краев емкости сверху оставалось 1,5 см.

Шаг 5. Полив

После пересадки замиокулькас нужно хорошо полить водой. Но, предостерегает эксперт, не поливайте растение удобрением сразу после пересадки.

— Не поливайте вазон удобрением сразу! У растения и так шок от пересадки, а тут еще удобрение. Применяйте подкормки минимум через 1,5-2 недели, — говорит специалист по растениям.

Также Лавринец советует, при первой же возможности вынести замиокулькас на улицу, а именно под дождь.

— Он обожает дождь, тогда замиокулькас пойдет вверх, — говорит эксперт.

Замиокулькас: уход после пересадки

После пересадки замиокулькас не требует какого-то особого ухода. Его нужно поливать раз в неделю и трижды опрыскивать.

— Честно говоря, уход у меня стандартный для всех растений — трижды в неделю опрыскиваю и раз в неделю поливаю. Но давайте будем честными, причина неуспеха в разведении растений — игнорирование регулярности. Однако даже при тщательном уходе бывают неудачи.

Находясь в отпуске, я поняла одну вещь, что как бы я не ухаживала за растением, все не углядеть — и болезни, и насекомые бывали. Это меня постигло на моем пути. Когда же я свои 50 растений оставила на мужа и он поливал их только раз в неделю (и то не факт), то растения, на удивление выглядят шикарно. Поэтому и такое бывает. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому не стоит забывать об уходе за растениями, — делится опытом Лавринец.