Выбрать правильную дату для сбора урожая — очень важно для каждого огородника, поскольку необходимо точно знать, что плоды к этому уже готовы и полностью созрели. Что-то нужно выкапывать раньше, что-то потом, но один из самых последних в садовом сезоне — урожай свеклы.

Факты ICTV решили детально вам рассказать, когда выкапывать свеклу на зиму. Бордовые корнеплоды следует не только вовремя убрать, но и правильно хранить.

Когда выкапывать свеклу на зиму — сроки

Если перед вами встал вопрос — когда собирать красную свеклу, сперва необходимо разобраться, какой у нее сорт.

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Раннеспелые сорта убирают через 70 дней после посадки — с августа по октябрь.

Сорта среднего срока созревания готовы к уборке через 100 дней с появления всходов. Убирают такую свеклу в сентябре-октябре.

Поздние сорта готовы в уборке через 130-140 дней после посадки. Обычно такую свеклу выкапывают перед заморозками — в октябре.

Лучше всего записывать дату посадки любых культур, в том числе свеклы, так вы точно не запутаетесь в днях.

Уборка красной свеклы — советы

Просчитать сроки уборки урожая — это правильно, однако также необходимо быть уверенным в том, что он действительно дозрел, и проверить это достаточно просто. Бордовые корнеплоды должны быть тяжелыми и большими, их верхняя часть должна быть на поверхности земли, а нижние листья сухими и пожелтевшими.

К слову, не рекомендуется дотягивать сбор свеклы до морозов, поскольку после она будет плохо храниться. Лучшего всего проводить уборку урожая в сухую и ясную погоду.

Идеально для хранения свеклы подходят погреба. Помещение должно быть темным, прохладным, а температура в нем — от 0 до 3 градусов тепла.

Разные сорта нужно хранить по отдельности.