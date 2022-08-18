Наручные часы — это не только стильный аксессуар, но и полезный подарок. Однако существуют мнение, что дарить часы — плохая примета.

Можно ли дарить часы и как не накликать беду — смотрите в нашем материале.

Поверье о часах в подарок

Наверное все слышали поверье, что дарить часы нельзя, мол, это может навлечь беду. Наши предки верили, что каждый предмет имеет свою особую энергетику. Поэтому раньше дарить часы считалось плохим знаком.

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Стоит отметить, что религиозной подоплеки это поверье не имеет. Кроме того, по правилам этикета не существует запрета дарить часы.

Однако ранее считалось, что часы способны притягивать негативную энергию и приносить владельцу разного рода проблемы — начиная от ссор с близкими и заканчивая серьезными болезнями.

Например, в Китае верят, что подарить человеку часы означает его близкую смерть. В Украине же эта примета означает ссору, разлуку и разрыв отношений с человеком:

если жена подарит мужу часы, это может положить конец счастливой брачной жизни;

мужу часы, это может положить конец счастливой брачной жизни; если же часы презентовали друзьям , дружбе может прийти конец;

, дружбе может прийти конец; если же муж подарил своей жене — он как бы отдал ей свое время (возможна быстрая смерть мужа);

своей жене — он как бы отдал ей свое время (возможна быстрая смерть мужа); подаренные часы коллеге или партнеру по роботе могут означать ссору и быстрый разрыв деловых отношений.

Однако существует и мнение, что именинник проживет столько, сколько будет ходить подаренные часы.

Примет о часах множество — кто-то верит в них, кто-то нет. Все же, не рекомендуется проверять силу суеверий на собственном опыте. Несмотря на это, дарить часы можно, главное — делать это правильно.

Как правильно дарить часы, чтобы не накликать беду

Чтобы часы не навлекли беду, человек должен их откупить. Это могут быть символические несколько копеек, главное — чтобы именинник у вас его купил.

Как обойти предрассудки, если вы или же вам дарят часы: