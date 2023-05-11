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Чим можна замінити форми для кексів: ідеї з підручних матеріалів

11 Травня 2023, 19:33
Асоян Каріна редакторка стрічки
чем можно заменить формы для кексов
Джерело: Unsplash

Для того, щоб приготувати смачні домашні кекси, не потрібно багато зусиль. Але що робити, коли вдома немає спеціальних формочок для такої випічки? Не біда, адже їх легко створити власноруч, використовуючи підручні матеріали.

Факти ICTV розповідають, чим можна замінити форми для кексів.

Чим можна замінити форми для кексів

чем можно заменить формы для кексов

Кекс у чашці

Якщо у вас немає формочок для випікання, використайте звичайну чашку. Варто лише переконатися, що матеріал ємності підходить для високих температур.

Форма для кексу з-під молока або соку

Для прямокутного кексу слід взяти щільну картонну коробку від соку або молока. Зріжте одну стінку і зніміть пластикову пробку. Форму застеліть пергаментом або фольгою.

Форма для кексу з фольги

Поверніть склянку догори дном і обгорніть фольгою так, щоб вона набула форму ємності. Нерівні краї загніть донизу. Далі залишається наповнити її тістом – і можна випікати.

Форма для кексу з пергаменту

Переверніть склянку. Зверху покладіть пергамент для випікання і притисніть його. Зніміть форму, і можете наливати тісто.

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