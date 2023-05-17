У каждой хозяйки есть идеальный рецепт кексов. Для их приготовления не нужно тратить много времени и усилий, главное, чтобы дома были специальные формочки.
Если на кухне не оказалось бумажных форм для кексов, не расстраивайтесь, ведь их можно сделать из обычной фольги.
Как сделать формы для кексов из фольги — читайте в материале Фактов ICTV пошаговую инструкцию.
Делаем форму для кексов
Вам понадобится:
- обычная кухонная фольга;
- стакан среднего размера.
Чтобы сделать идеальные формы для кексов:
- Отрежьте небольшой кусочек фольги и сложите его вчетверо с таким расчетом, чтобы полученным квадратом удалось обернуть дно стакана.
- Переверните стакан вверх дном.
- Сверху положите фольгу и хорошо прижмите ее, чтобы она приняла форму стакана.
- Снимите форму со стакана, срежьте лишнюю фольгу, которая торчит сверху, и положите в готовую форму тесто.
Кстати, чтобы кексы не прилипли к фольге, формы можно смазать внутри растительным или сливочным маслом.