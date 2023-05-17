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Формы для кексов из фольги: как сделать в домашних условиях

17 мая 2023, 18:09
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Кекс
Источник: Pexels

У каждой хозяйки есть идеальный рецепт кексов. Для их приготовления не нужно тратить много времени и усилий, главное, чтобы дома были специальные формочки.

Если на кухне не оказалось бумажных форм для кексов, не расстраивайтесь, ведь их можно сделать из обычной фольги.

Как сделать формы для кексов из фольги — читайте в материале Фактов ICTV пошаговую инструкцию.

Делаем форму для кексов

Вам понадобится:

  • обычная кухонная фольга;
  • стакан среднего размера.

Чтобы сделать идеальные формы для кексов:

  1. Отрежьте небольшой кусочек фольги и сложите его вчетверо с таким расчетом, чтобы полученным квадратом удалось обернуть дно стакана.
  2. Переверните стакан вверх дном.
  3. Сверху положите фольгу и хорошо прижмите ее, чтобы она приняла форму стакана.
  4. Снимите форму со стакана, срежьте лишнюю фольгу, которая торчит сверху, и положите в готовую форму тесто.

Кстати, чтобы кексы не прилипли к фольге, формы можно смазать внутри растительным или сливочным маслом.

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