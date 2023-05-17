У каждой хозяйки есть идеальный рецепт кексов. Для их приготовления не нужно тратить много времени и усилий, главное, чтобы дома были специальные формочки.

Если на кухне не оказалось бумажных форм для кексов, не расстраивайтесь, ведь их можно сделать из обычной фольги.

Как сделать формы для кексов из фольги — читайте в материале Фактов ICTV пошаговую инструкцию.

Делаем форму для кексов

Вам понадобится:

обычная кухонная фольга;

стакан среднего размера.

Чтобы сделать идеальные формы для кексов:

Отрежьте небольшой кусочек фольги и сложите его вчетверо с таким расчетом, чтобы полученным квадратом удалось обернуть дно стакана. Переверните стакан вверх дном. Сверху положите фольгу и хорошо прижмите ее, чтобы она приняла форму стакана. Снимите форму со стакана, срежьте лишнюю фольгу, которая торчит сверху, и положите в готовую форму тесто.

Кстати, чтобы кексы не прилипли к фольге, формы можно смазать внутри растительным или сливочным маслом.