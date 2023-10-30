Як економить королівська родина: перелік порад | Life

Покійна королева Єлизавета ІІ залишила по собі чимало історій про ощадливість. Ця риса у королівській родині передається з покоління у покоління, тож ніхто не може звинувачувати британських монархів у марнотратстві.

На вулиці похолоднішало, ціни зростають, то чому б не скористатися порадами від королівської родини, що допоможуть зекономити.

5 порад від королівської родини для економії

Вимкніть світло

Королева Єлизавета була настільки віддана ідеї економити електроенергію, що ходила коридорами Букінгемського палацу вночі, вимикаючи світло. Вона навіть наказала розвісити скрізь таблички, що закликали персонал не забувати вимикати світло.

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Цю звичку перейняв і її син – король Чарльз ІІІ, про що якось розповів принц Гаррі.

Не марнуйте продукти

За словами шеф-кухарки палацу у 1989-2000 роках Керолін Робб, королівська родина наполягає на збереженні залишків їжі. Зокрема, Чарльз вимагав, щоби йому подавали стільки їжі, скільки він сам бажає з’їсти.

– Чарльз був дуже економним і переконаним в тому, що нічого не має пропадати даремно. Якщо ми готували смажену баранину і в нас лишалися порції, то ми наступного дня робили з них пастуший пиріг, – пригадала Керолін Робб.

Монарх настільки відданий боротьбі з надмірностями, що планує у день свого 75-річчя, яке він відзначить 14 листопада, започаткувати ініціативу проти харчових відходів. Так він хоче забезпечити 2,5 млн додаткових обідів на рік для нужденних.

Його покійна мати теж не витрачала їжу дарма та навіть повертала на кухню половинку лимона, соком якого поливала копченого лосося. Взагалі Єлизавета ІІ не розкошувала, а споживала доволі прості страви. Наприклад, вона снідала пластівцями. Вподобання короля Чарльза теж цілком звичайні, він часто додає до сніданку насіння та горіхи.

У ремонт, а не в смітник

Якось Чарльз ІІІ сказав, що ненавидить викидати речі, а прагне підтримувати їх в гарному стані. Він пояснив, що у нього є команда, яка допомагає з ремонтом.

– Мені пощастило, бо є добрі люди, які допомагають з цим. Але так, я належу до тих людей, які радше відремонтують взуття чи будь-який предмет одягу, якщо це можливо, ніж викинуть його, – зізнався британський монарх.

Улюблені черевики Чарльза мають дві шкіряні латки збоку на правій нозі та одну згори. Його покійна мати прала і лагодила свої рукавички замість того, щоби замовляти нові.

Масмаркет замість дизайнерського вбрання

Безумовно, в шафі улюблениці британців Кейт Міддлтон є сукні, пошиті на замовлення. Найчастіше вона вдягає їх на світські та масштабні заходи. Разом з тим принцеса Уельська не соромиться зазирати у звичайні магазини. Наприклад, вона дуже любить блузки Zara.

Кейт експериментує зі своїм образами, змінюючи не сукні чи костюми, а аксесуари. Також вона комбінує між собою різні елементи гардеробу.

Донька покійної королеви принцеса Анна подає в цьому приклад. Вона регулярно переробляє свої сумочки, сукні та капелюшки, які носить вже пів століття.

Меблі з IKEA

У спальнях принца Джорджа та принцеси Шарлотти стоять меблі з IKEA, так само як в дитячих мільйонів людей. Про це кілька років тому розповіли їхні батьки Кейт та Вільям. Вони відвідували Національний музей архітектури та дизайну в Стокгольмі, де зустрілися з керівником відділу дизайну IKEA Маркусом Енгманом. Принц та приницеса Уельські потішили його цією подробицею свого родинного побуту.

Якщо вам щось припало до вподоби з цих порад, неодмінно скористайтеся. Це не лише збереже бюджет, а й зробить споживання більш відповідальним. З огляду на наближення холодів вам будуть у пригоді й шість дієвих способів підвищити тепловіддачу батарей опалення.