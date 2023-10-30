Покойная королева Елизавета II оставила после себя немало историй о бережливости. Эта черта в королевской семье передается из поколения в поколение, поэтому никто не может упрекнуть британских монархов в расточительности.

На улице похолодало, цены растут, так почему бы не воспользоваться советами от королевской семьи, которые помогут сэкономить.

5 советов от королевской семьи для экономии

Выключите свет

Королева Елизавета была настолько предана идее экономить электроэнергию, что ходила по коридорам Букингемского дворца ночью, выключая свет. Она даже приказала развесить везде таблички, призывающие персонал не забывать выключать свет.

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Эту привычку перенял и ее сын — король Чарльз III, о чем как-то рассказал принц Гарри.

Не тратьте продукты впустую

По словам шеф-повара дворца в 1989-2000 годах Кэролин Робб, королевская семья настаивает на сохранении остатков пищи. В частности, Чарльз требовал, чтобы ему подавали столько еды, сколько он сам желает съесть.

— Чарльз был очень экономным и убежденным в том, что ничего не должно пропадать зря. Если мы готовили жареную баранину и у нас оставались порции, то мы на следующий день делали из них пастуший пирог, — вспомнила Кэролин Робб.

Монарх настолько предан борьбе с излишествами, что планирует в день своего 75-летия, которое он отметит 14 ноября, основать инициативу против пищевых отходов. Так он хочет обеспечить 2,5 млн дополнительных обедов в год для нуждающихся.

Его покойная мать тоже не тратила еду зря и даже возвращала на кухню половинку лимона, соком которого поливала копченого лосося. Вообще Елизавета II не роскошествовала, а потребляла довольно простые блюда. Например, она завтракала хлопьями. Предпочтения короля Чарльза тоже вполне обычные, он часто добавляет в завтрак семена и орехи.

В ремонт, а не в мусорку

Как-то Чарльз ІІІ сказал, что ненавидит выбрасывать вещи, а стремится поддерживать их в хорошем состоянии. Он объяснил, что у него есть команда, которая помогает с ремонтом.

— Мне повезло, потому что есть добрые люди, которые помогают с этим. Но да, я принадлежу к тем людям, которые скорее отремонтируют обувь или любой предмет одежды, если это возможно, чем выбросят его, — признался британский монарх.

Любимые ботинки Чарльза имеют две кожаные заплатки сбоку на правой ноге и одну сверху. Его покойная мать стирала и чинила свои перчатки вместо того, чтобы заказывать новые.

Масс-маркет вместо дизайнерского наряда

Безусловно, в шкафу любимицы британцев Кейт Миддлтон есть платья, сшитые на заказ. Чаще всего она надевает их на светские и масштабные мероприятия. Вместе с тем принцесса Уэльская не стесняется заглядывать в обычные магазины. Например, она очень любит блузки Zara.

Кейт экспериментирует со своим образами, меняя не платья или костюмы, а аксессуары. Также она комбинирует между собой различные элементы гардероба.

Дочь покойной королевы принцесса Анна подает в этом пример. Она регулярно переделывает свои сумочки, платья и шляпки, которые носит уже полвека.

Мебель из IKEA

В спальнях принца Джорджа и принцессы Шарлотты стоит мебель из IKEA, так же как в детских миллионов людей. Об этом несколько лет назад рассказали их родители Кейт и Уильям. Они посещали Национальный музей архитектуры и дизайна в Стокгольме, где встретились с руководителем отдела дизайна IKEA Маркусом Энгманом. Принц и принцесса Уэльские порадовали его этой подробностью своего семейного быта.

Если вам что-то пришлось по душе из этих советов, непременно воспользуйтесь. Это не только сохранит бюджет, но и сделает потребление более ответственным. Учитывая приближение холодов, вам пригодятся и шесть действенных способов повысить теплоотдачу батарей отопления.