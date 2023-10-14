Допоможуть вилікувати душу та тіло: які рослини посадити вдома

Рослини – це не лише про красу, а й про рівновагу та ментальне здоров’я. Що таке екотерапія та як вона допомагає боротися зі стресом, а також, які вазони посадити вдома – Фактам ICTV розповіла колекціонерка екзотичних рослин, адептка екотерапії, учасниця plant-спільноти України Тетяна Коноваленко.

Що таке екотерапія

Екотерапія є досить новим явищем для України, тоді як у Китаї та Японії, а також Англії та США цей вид психології застосовується досить давно.

Ця терапія допомагає подолати тривожність, безсоння, апатію, пригніченість та депресію.

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– За роки з рослинами я зрозуміла, що є ті, які тішать тебе, як медаль, що здобув на Олімпіаді. Це більше про якусь колекційність, статусність. А є ті, що гріють душу, наповнюють енергією і зцілюють. І часто – це прості, класичні рослини та трави на підвіконні, – говорить Коноваленко.

Які рослини посадити вдома

Експерт радить, щобоцінити вплив рослинного світу на ментальне здоров’я, посадити вдома 5 варіацій рослин. Вони допоможуть зменшити тривожні стани, безсоння, дефіцит уваги та гіперактивність.

М’ята, лаванда, лимонна трава (лемонграсс).

Ці трави легко вирощувати на підвіконні.

– Люблю їх за ефект розслаблення та аромат. З м’яти та лимонної трави виходять чудові заспокійливі чаї, а лаванду можна додавати у молоко перед сном. Також усі трави використовують як спеції, а лавандою можна наповнити декоративну подушечку для покращення сну, – каже Коноваленко.

Догляд

Для вирощування трав знадобляться невеликі горщики діаметром 9-10 см, дренаж, ґрунт з агроперлітом і насіння.

– Щодо лаванди, мені більше до вподоби купувати її одразу кущиком на локаціях, де є лавандові поля. Оскільки лаванда з насіння починає квітнути лише на другий рік, – говорить експерт.

Поливайте ваші трави теплою відстояною водою, забезпечте їм добре освітлення та тепло – і насолоджуйтеся цілющими пахощами.

Бонсай або фікус Гінсенг (Ficus Ginseng)

Обидві рослини мають схожу будову та однакову потребу у формуванні крони. Догляд за бонсаєм — чудовий спосіб заземлитися, сповільнитися, позбавитися тривожних думок.

Властивості

Якщо страждаєте від розладів сну, приділіть увагу формуванню крони та догляду за рослиною саме у вечірній час. Це відволікатиме від тривожних думок та змістить фокус уваги.

– Як правило, після таких дій і чашки трав’яного чаю засинається досить легко. Така своєрідна медитація впливає й на концентрацію уваги та зменшує розфокусування, – пояснює Коноваленко.

Догляд

Не ставте свій бонсай на протязі. Придбайте горщик за розміром кореневої системи та зробіть легку ґрунтову суміш. Обидві рослини не люблять надто вологий і сухий ґрунт, тому краще поливати їх потроху, але частіше.

Крім того, ці рослини люблять підвищену вологість – в ідеалі вище 60%, та температуру повітря – +22+23 градуси.

Ані бонсай, ані фікус не люблять зміни місця і потребують гарного освітлення без прямих сонячних променів.

Мікрогрін

Забавка для всієї сім’ї, чудова розрада від стану пригніченості та депресії.

– Пам’ятаю, як познайомилася із ним років 6 тому – і це було повне захоплення. Його можна додавати у салати, прикрасити ним яєчню чи тости з авокадо, – додає експерт.

Догляд

Мікрогрін дуже легкий у вирощуванні. Може рости як на звичайній ваті або в універсальному ґрунті, так і на спеціальних лляних килимках. Потребує світлого місця та ємності на кшталт теплички. Зазвичай насіння проростає за кілька днів, а перші пагони можна скуштувати вже через 5-7 днів.

– Серед моїх фаворитів – трансформації вусатого горошку, ароматного соняха, тоненької цибулі шніт. Такі набори легко придбати в інтернеті або у відділеннях насіння торгових центрів, – каже Коноваленко.

Лимон

За ростом лимонного дерева не лише цікаво спостерігати, а й можна навіть отримати врожай. Домашні лимони зазвичай дрібніші за розміром, ніж магазинні, але смак та аромат мають дуже яскравий.

Властивості

Лимон покращує імунітет, врівноважує, а догляд за рослиною допоможе врегулювати емоційний стан.

Догляд

Лимон відносно невибаглива рослина. Дерево не любить переливу чи пересушування ґрунту. Йому до вподоби яскраве освітлення та підживлення. Варто стежити, щоб не було різких перепадів температур. На це лимон може відреагувати листопадом.

Оскільки рослину полюбляють шкідники, не нехтуйте оглядом рослини та робіть лимону душ час від часу.

Пеларгонія

Рослина із “бабусиною” назвою – калачики – має безліч сортових варіацій.

Властивості

Пеларгонія очищує повітря, покращує сон, а запах її листя здатен зняти головний біль.

Догляд

Ця рослина досить невибаглива у догляді. Вона потребує яскравого освітлення та може спокійно стояти до холодної осені на відкритому повітрі. Пеларгонія любить воду, але не болото. Не оцінить і заширокий горщик, та буде вдячна за підживлення добривами.

Як екотерапія допомагає цивільним і військовим

Для того, щоб оцінити вплив екотерапії, достатньо придбати одну із запропонованих рослин або прогулятися лісом та парком. Також вона допомагає у реабілітації військових та цивільного населення у Великій Британії, США та Канаді.

– Ми багато переймаємо від цих країн, але чомусь саме про терапію природою знаємо мало, а у державних програмах реабілітації слова “екотерапія” немає, – говорить експертка.

Екотерапія має безліч розгалужень:

садівництво;

взаємодія із тваринами;

флоротерапія (лікування зрізаними квітами);

купання у лісі (споглядання під кронами дерев);

прогулянки на природі;

медитації у парку;

волонтерство у ботанічних садах;

рафтинг і будь-який спорт на природі;

догляд за свійськими тваринами.

Звісно, ефективність будь-якої терапії полягає й у співпраці із сертифікованим спеціалістом, але навіть самостійні практики здатні творити дива.

На думку Коноваленко, екотерапія повинна бути доступна та реалізована як державна програма реабілітації для всього населення України. Вона зауважує, що це не потребує занадто великих коштів, а доказова база має 100-річну історію ефективності.