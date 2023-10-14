Помогут вылечить душу и тело: какие растения посадить дома

Растения — это не только о красоте, но и о равновесии и ментальном здоровье. Что такое экотерапия и как она помогает бороться со стрессом, а также, какие вазоны посадить дома — Фактам ICTV рассказала коллекционерка экзотических растений, адепт экотерапии, участница plant-сообщества Украины Татьяна Коноваленко.

Что такое экотерапия

Экотерапия — достаточно ново явлением для Украины, тогда как в Китае и Японии, а также Англии и США этот вид психологии применяется достаточно давно.

Терапия помогает преодолеть тревожность, бессонницу, апатию, подавленность и депрессию.

Сейчас смотрят

— За годы с растениями я поняла, что есть те, которые радуют тебя, как медаль, полученная на Олимпиаде. Это больше о какой-то коллекционности, статусности. А есть те, что греют душу, наполняют энергией и исцеляют. И часто это простые, классические растения и травы на подоконнике, — говорит Коноваленко.

Какие растения посадить дома

Эксперт советует, чтобы оценить влияние растительного мира на ментальное здоровье посадить дома 5 вариаций растений. Они помогут уменьшить тревожные состояния, бессонницу, дефицит внимания и гиперактивность.

Мята, лаванда, лимонная трава (лемонграсс).

Эти травы легко выращивать на подоконнике.

— Люблю их за эффект расслабления и аромат. Из мяты и лимонной травы получаются замечательные успокаивающие чаи, а лаванду можно добавлять в молоко перед сном. Также все травы используют в качестве специй, а лавандой можно наполнить декоративную подушечку для улучшения сна, — говорит Коноваленко.

Уход

Для выращивания трав понадобятся небольшие горшки диаметром 9-10 см, дренаж, почва с агроперлитом и семена.

— Что касается лаванды, мне больше нравится покупать ее сразу кустиком на локациях, где есть лавандовые поля. Поскольку лаванда из семян начинает цвести только на второй год, — говорит эксперт.

Поливайте ваши травы теплой отстоянной водой, обеспечьте им хорошее освещение и тепло — и наслаждайтесь целебным ароматом.

Бонсай или фикус Гинсенг (Ficus Ginseng)

Оба растения имеют схожее строение и одинаковую потребность в формировании кроны. Уход за бонсаем — отличный способ заземлиться, замедлиться, избавиться от тревожных мыслей.

Свойства

Если страдаете от расстройств сна, уделите внимание формированию кроны и уходу за растением именно в вечернее время. Это отвлечет от тревожных мыслей и сместит фокус внимания.

— Как правило, после таких действий и чашки травяного чая, засыпается достаточно легко. Такая своеобразная медитация влияет и на концентрацию внимания, уменьшает расфокусировку, — объясняет Коноваленко.

Уход

Не ставьте свой бонсай на сквозняке. Приобретите горшок по размеру корневой системы и сделайте легкую почвенную смесь. Оба растения не любят слишком влажную и сухую почву, поэтому лучше поливать их понемногу, но чаще.

Кроме того, растения любят повышенную влажность — в идеале выше 60%, и температуру воздуха — +22+23 градуса.

Ни бонсай, ни фикус не любят смены места и нуждаются в хорошем освещении без прямых солнечных лучей.

Микрогрин

Забава для всей семьи, отличное утешение от подавленности и депрессии.

— Помню, как познакомилась с ним лет 6 назад – и это было полное восхищение. Его можно добавлять в салаты, украсить им яичницу или тосты с авокадо, — добавляет эксперт.

Уход

Микрогрин очень легок в выращивании. Может расти как на обычной вате или в универсальной почве, так и на специальных льняных ковриках. Нуждается в светлом месте и емкости по типу теплички. Обычно, семена прорастают за несколько дней, а первые побеги можно попробовать уже через 5-7 дней.

— Среди моих фаворитов – трансформации усача-горошка, ароматного подсолнечника, тоненького лука шнитт. Такие наборы легко приобрести в интернете или в отделениях семян торговых центров, — говорит Коноваленко.

Лимон

За ростом лимонного дерева не только интересно наблюдать, но и можно получить урожай. Домашние лимоны обычно мельче по размеру, чем магазинные, но у них очень яркий вкус и аромат.

Свойства

Лимон улучшает иммунитет, уравновешивает, а уход за растением помогает уравновесить эмоциональное состояние.

Уход за растением

Лимон относительно неприхотливое растение. Дерево не любит перелива или пересушивания почвы. Ему нравится яркое освещение и подкормка. Стоит следить, чтобы не было резких перепадов температур. На это лимон может отреагировать листопадом.

Поскольку растение любят вредители, не пренебрегайте осмотром растения и делайте лимону душ время от времени.

Пеларгония

Растение с “бабушкиным” названием – калачики – имеет множество сортовых вариаций.

Свойства

Пеларгония очищает воздух, улучшает сон, а запах ее листьев способен снять головную боль.

Уход

Это растение является достаточно неприхотливым в уходе. Оно требует яркого освещения и может спокойно стоять до холодной осени на открытом воздухе. Пеларгония любит воду, но не болото в корнях. Не оценит и слишком широкий горшок, но будет благодарна за подкормку удобрениями.

Как экотерапия помогает гражданским и военным

Для того, чтобы оценить влияние экотерапии, достаточно приобрести одно из предложенных растений или прогуляться по лесу и парку. Она помогает в реабилитации военных и гражданского населения в Великобритании, США и Канаде.

— Мы много перенимаем от этих стран, но почему-то именно о терапии природой знаем мало, а в государственных программах реабилитации слова “экотерапия” нет, — говорит эксперт.

Экотерапия имеет множество разветвлений:

садоводство;

взаимодействие с животными;

флоротерапия (лечение срезанными цветами);

купание в лесу (созерцание под кронами деревьев);

прогулки на природе;

медитации в парке;

волонтерство в ботанических садах;

рафтинг и любой спорт на природе;

уход за домашними животными.

Конечно, эффективность любой терапии заключается и в сотрудничестве с сертифицированным специалистом, но даже самостоятельные практики способны творить чудеса.

По мнению Коноваленко, экотерапия должна быть доступна и реализована, как государственная программа реабилитации для всего населения Украины. Она отмечает, что это не требует слишком больших средств, а доказательная база имеет 100-летнюю историю эффективности.