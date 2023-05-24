Пральна машина – чудова помічниця усіх господарів. Вона економить час і сили, які витрачають на очищення одягу. Також такий пристрій допомагає зберегти шкіру рук і захищає їх від хімічних засобів.
Але інколи господарі припускаються помилок, які на перший погляд зовсім дрібʼязкові. Наприклад, засипають пральний порошок у барабан. Думки про те, що так плями краще виведуться – помилкові. Такий спосіб прання може зіпсувати ваш прилад і призвести до чималих витрат.
Як правильно і куди засипати порошок у пральній машині, розповідають Факти ICTV.
Куди засипати порошок у пральній машині – інструкція
У стандартній пральній машині вбудовані три відсіки. Кожен з них має своє позначення і символи.
- Цифрою I або буквою А позначають відсік для порошку, який використовують для попереднього прання. Це може бути відбілювач або засіб для виведення плям.
- Цифрою II або буквою В маркують відсік для основного прання і порошку.
- Найменший відсік, що позначений зіркою, квіткою або іншими символами, призначений для засобів полоскання (ополіскувач, кондиціонер).
Якщо з часом маркування на відсіках стало непомітним, їх можна відрізнити за розмірами.
- Найменший відділ – для кондиціонера і ополічкувача.
- Середній за величиною – для попереднього прання.
- Найбільший – для основного прання і порошку.
Коли можна засипати порошок у барабан
До подібного способу прання слід звертатися лише в разі пошкодження відсіку. Проте тоді ви не зможете використовувати засоби для виведення плям і відбілювачі. Адже такі агресивні речовини залишають плями на тканині і навіть руйнують матеріал одягу.
Якщо у вас не працюють відсіки, найкращим вирішенням будуть рідкі гелі для прання або капсули.