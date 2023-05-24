Пральна машина – чудова помічниця усіх господарів. Вона економить час і сили, які витрачають на очищення одягу. Також такий пристрій допомагає зберегти шкіру рук і захищає їх від хімічних засобів.

Але інколи господарі припускаються помилок, які на перший погляд зовсім дрібʼязкові. Наприклад, засипають пральний порошок у барабан. Думки про те, що так плями краще виведуться – помилкові. Такий спосіб прання може зіпсувати ваш прилад і призвести до чималих витрат.

Як правильно і куди засипати порошок у пральній машині, розповідають Факти ICTV.

Куди засипати порошок у пральній машині – інструкція

У стандартній пральній машині вбудовані три відсіки. Кожен з них має своє позначення і символи.

Цифрою I або буквою А позначають відсік для порошку, який використовують для попереднього прання. Це може бути відбілювач або засіб для виведення плям.

Цифрою II або буквою В маркують відсік для основного прання і порошку.

Найменший відсік, що позначений зіркою, квіткою або іншими символами, призначений для засобів полоскання (ополіскувач, кондиціонер).

Якщо з часом маркування на відсіках стало непомітним, їх можна відрізнити за розмірами.

Найменший відділ – для кондиціонера і ополічкувача.

Середній за величиною – для попереднього прання.

Найбільший – для основного прання і порошку.

Коли можна засипати порошок у барабан

До подібного способу прання слід звертатися лише в разі пошкодження відсіку. Проте тоді ви не зможете використовувати засоби для виведення плям і відбілювачі. Адже такі агресивні речовини залишають плями на тканині і навіть руйнують матеріал одягу.

Якщо у вас не працюють відсіки, найкращим вирішенням будуть рідкі гелі для прання або капсули.