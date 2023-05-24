Стиральная машина — замечательная помощница всех хозяев. Она экономит время и силы, которые тратят на очистку одежды. Также такое устройство помогает сохранить кожу рук и защищает их от химических средств.

Но иногда хозяева допускают ошибки, которые на первый взгляд совсем пустяковые. Например, засыпают стиральный порошок в барабан. Мысли о том, что так пятна лучше выведутся — ошибочны. Такой способ стирки может испортить ваш прибор и привести к немалым тратам.

Как правильно и куда засыпать порошок в стиральной машине, рассказывают Факты ICTV.

Куда засыпать порошок в стиральной машине — инструкция

В стандартной стиральной машинке встроены три отсека. Каждый из них имеет свое обозначение и символы.

Цифрой I или буквой А обозначают отсек для порошка, который используют для предварительной стирки. Это может быть отбеливатель или пятновыводитель.

Цифрой II или буквой В маркируют отсек для основной стирки и порошка.

Самый маленький отсек, обозначенный звездой, цветком или другими символами, предназначен для средств полоскания (ополаскиватель, кондиционер).

Если со временем маркировка на отсеках стала незаметной, их можно отличить по размерам.

Самый маленький отдел — для кондиционера и ополаскивателя.

Средний по величине — для предварительной стирки.

Самый большой — для основной стирки и порошка.

Когда можно засыпать порошок в барабан

К подобному способу стирки следует обращаться лишь в случае повреждения отсека. Однако тогда вы не сможете использовать пятновыводители и отбеливатели. Ведь такие агрессивные вещества оставляют пятна на ткани и даже разрушают материал одежды.

Если у вас не работают отсеки, лучшим решением будут жидкие гели для стирки или капсулы.