Стиральная машина — замечательная помощница всех хозяев. Она экономит время и силы, которые тратят на очистку одежды. Также такое устройство помогает сохранить кожу рук и защищает их от химических средств.
Но иногда хозяева допускают ошибки, которые на первый взгляд совсем пустяковые. Например, засыпают стиральный порошок в барабан. Мысли о том, что так пятна лучше выведутся — ошибочны. Такой способ стирки может испортить ваш прибор и привести к немалым тратам.
Как правильно и куда засыпать порошок в стиральной машине, рассказывают Факты ICTV.
Куда засыпать порошок в стиральной машине — инструкция
В стандартной стиральной машинке встроены три отсека. Каждый из них имеет свое обозначение и символы.
- Цифрой I или буквой А обозначают отсек для порошка, который используют для предварительной стирки. Это может быть отбеливатель или пятновыводитель.
- Цифрой II или буквой В маркируют отсек для основной стирки и порошка.
- Самый маленький отсек, обозначенный звездой, цветком или другими символами, предназначен для средств полоскания (ополаскиватель, кондиционер).
Если со временем маркировка на отсеках стала незаметной, их можно отличить по размерам.
- Самый маленький отдел — для кондиционера и ополаскивателя.
- Средний по величине — для предварительной стирки.
- Самый большой — для основной стирки и порошка.
Когда можно засыпать порошок в барабан
К подобному способу стирки следует обращаться лишь в случае повреждения отсека. Однако тогда вы не сможете использовать пятновыводители и отбеливатели. Ведь такие агрессивные вещества оставляют пятна на ткани и даже разрушают материал одежды.
Если у вас не работают отсеки, лучшим решением будут жидкие гели для стирки или капсулы.