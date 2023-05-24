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Для чего стиральной машине три отсека и куда засыпать порошок

24 мая 2023, 14:21
Асоян Карина редактор ленты
куда засыпать порошок в стиральной машине
Источник: Unsplash

Стиральная машина — замечательная помощница всех хозяев. Она экономит время и силы, которые тратят на очистку одежды. Также такое устройство помогает сохранить кожу рук и защищает их от химических средств.

Но иногда хозяева допускают ошибки, которые на первый взгляд совсем пустяковые. Например, засыпают стиральный порошок в барабан. Мысли о том, что так пятна лучше выведутся — ошибочны. Такой способ стирки может испортить ваш прибор и привести к немалым тратам.

Как правильно и куда засыпать порошок в стиральной машине, рассказывают Факты ICTV.

Куда засыпать порошок в стиральной машине — инструкция

В стандартной стиральной машинке встроены три отсека. Каждый из них имеет свое обозначение и символы.

  • Цифрой I или буквой А обозначают отсек для порошка, который используют для предварительной стирки. Это может быть отбеливатель или пятновыводитель.
  • Цифрой II или буквой В маркируют отсек для основной стирки и порошка.
  • Самый маленький отсек, обозначенный звездой, цветком или другими символами, предназначен для средств полоскания (ополаскиватель, кондиционер).

Если со временем маркировка на отсеках стала незаметной, их можно отличить по размерам.

  • Самый маленький отдел — для кондиционера и ополаскивателя.
  • Средний по величине — для предварительной стирки.
  • Самый большой — для основной стирки и порошка.

Когда можно засыпать порошок в барабан

К подобному способу стирки следует обращаться лишь в случае повреждения отсека. Однако тогда вы не сможете использовать пятновыводители и отбеливатели. Ведь такие агрессивные вещества оставляют пятна на ткани и даже разрушают материал одежды.

Если у вас не работают отсеки, лучшим решением будут жидкие гели для стирки или капсулы.

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