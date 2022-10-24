Стирка – одна из самых нелюбимых работ по дому для многих людей. При этом она забирает довольно много времени: сортировка грязной одежды, стирка, сушка, а затем – ее складывание.

Для того чтобы стирать вещи правильно, производители бытовой химии всегда указывают на упаковках детальную инструкцию по применению.

На инструкции к ополаскивателям часто пишут о том, что в барабан стиральной машины нужно класть мерный колпачок. Зачем это делать – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Зачем бросать в барабан стиральной машины колпачок из ополаскивателя

Много людей отмеряют моющее средство с помощью крышки, которая одновременно служит мерным стаканчиком. После нескольких стирок колпачок становится довольно липким и грубым. Однако на многих средствах пишут о том, что нужно бросать крышку во время стирки в барабан с вещами.

Это действительно так, ведь большинство колпачков для стиральных порошков и ополаскивателей были изготовлены с расчетом на стиральную машинку.

Больше не нужно придумывать, как почистить крышку. Самое простое решение, для которого оно и было создано – положить его в машину вместе с одеждой.

Колпачок можно без проблем стирать в стиральной машине, но следует соблюсти некоторую осторожность.

Большинство инструкций заключаются в том, чтобы бросать колпачок в стирку только каждые пару стирок, чтобы пластиковые колпачки не деформировались при высоких скоростях и температурах.

Зачем еще бросать в барабан стиральной машины колпачок из ополаскивателя? Для того, чтобы сэкономить на средствах для стирки, ведь именно таким способом вы сможете смыть остатки и постирать одежду с большим количеством ополаскивателя.