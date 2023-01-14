При работе с документами, тетрадями или журналами можно допустить ошибку. На помощь в такой ситуации приходит корректор.

Однако им можно не только исправить ошибку, но и испачкать одежду. Чем вывести корректор с одежды быстро и безопасно – читайте в материале.

В первую очередь необходимо почитать этикетку и определить, какой состав у вашего корректора. Они бывают:

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ленточными;

водными;

спиртовыми;

масляными;

на основе растворителя.

Существуют общие правила, которые помогут избавиться от любого типа корректора:

возьмите нож и аккуратно уберите им белую жидкость (если она не успела впитаться в одежду);

возьмите салфетку и промокните ею пятно (но не размазывайте);

капните на салфетку немного моющего средства и замочите с ним одежду (на 20-25 мин.).

Чем вывести водный корректор

Самый популярный вид корректора можно смыть обыкновенной водой. Если пятно уже застыло, нужно следовать инструкции:

Смочите одежду в теплой воде. После этого сбрызните на пятно немного лимонного сока. Оставьте отмокать в тазике на 20-30 мин. Вымойте с добавлением порошка или геля для стирки. А еще лучше – с хозяйственным мылом. Не стирайте в горячей воде, потому что корректор может просочиться в ткань.

Чем вывести спиртовой корректор

Промокните ватный диск в спирт или водку. Приложите к пятну и подождите 15 мин. Постирайте вещь с хозяйственным мылом и прополощите одежду.

Чем вывести масляный корректор

Выверните изделие наизнанку и подложите под пятно клочок хлопчатобумажной ткани; Промокните вату в спирт или ацетон и приложите к пятну на 20 мин.; Вытрите остатки корректора ватным диском и постирайте с кондиционером для одежды.

Чем вывести корректор на основе растворителя