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Чем вывести корректор с одежды в домашних условиях

14 января 2023, 15:47
Анна Голишевская Редактор сайта
Коректор
Источник: Unsplash

При работе с документами, тетрадями или журналами можно допустить ошибку. На помощь в такой ситуации приходит корректор.

Однако им можно не только исправить ошибку, но и испачкать одежду. Чем вывести корректор с одежды быстро и безопасно –  читайте в материале.

В первую очередь необходимо почитать этикетку и определить, какой состав у вашего корректора. Они бывают:

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  • ленточными;
  • водными;
  • спиртовыми;
  • масляными;
  • на основе растворителя.

Существуют общие правила, которые помогут избавиться от любого типа корректора:

  • возьмите нож и аккуратно уберите им белую жидкость (если она не успела впитаться в одежду);
  • возьмите салфетку и промокните ею пятно (но не размазывайте);
  • капните на салфетку немного моющего средства и замочите с ним одежду (на 20-25 мин.).

Чем вывести водный корректор

Самый популярный вид корректора можно смыть обыкновенной водой. Если пятно уже застыло, нужно следовать инструкции:

  1. Смочите одежду в теплой воде. После этого сбрызните на пятно немного лимонного сока.
  2. Оставьте отмокать в тазике на 20-30 мин.
  3. Вымойте с добавлением порошка или геля для стирки. А еще лучше – с хозяйственным мылом.
  4. Не стирайте в горячей воде, потому что корректор может просочиться в ткань.

Чем вывести спиртовой корректор

  1. Промокните ватный диск в спирт или водку.
  2. Приложите к пятну и подождите 15 мин.
  3. Постирайте вещь с хозяйственным мылом и прополощите одежду.

Чем вывести масляный корректор

  1. Выверните изделие наизнанку и подложите под пятно клочок хлопчатобумажной ткани;
  2. Промокните вату в спирт или ацетон и приложите к пятну на 20 мин.;
  3. Вытрите остатки корректора ватным диском и постирайте с кондиционером для одежды.

Чем вывести корректор на основе растворителя

  1. Замочите изделие в холодной воде на полчаса;
  2. Добавьте пятновыводитель (например, Vanish);
  3. Постирайте вещь вручную или в машинке.
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