При работе с документами, тетрадями или журналами можно допустить ошибку. На помощь в такой ситуации приходит корректор.
Однако им можно не только исправить ошибку, но и испачкать одежду. Чем вывести корректор с одежды быстро и безопасно – читайте в материале.
В первую очередь необходимо почитать этикетку и определить, какой состав у вашего корректора. Они бывают:
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- ленточными;
- водными;
- спиртовыми;
- масляными;
- на основе растворителя.
Существуют общие правила, которые помогут избавиться от любого типа корректора:
- возьмите нож и аккуратно уберите им белую жидкость (если она не успела впитаться в одежду);
- возьмите салфетку и промокните ею пятно (но не размазывайте);
- капните на салфетку немного моющего средства и замочите с ним одежду (на 20-25 мин.).
Чем вывести водный корректор
Самый популярный вид корректора можно смыть обыкновенной водой. Если пятно уже застыло, нужно следовать инструкции:
- Смочите одежду в теплой воде. После этого сбрызните на пятно немного лимонного сока.
- Оставьте отмокать в тазике на 20-30 мин.
- Вымойте с добавлением порошка или геля для стирки. А еще лучше – с хозяйственным мылом.
- Не стирайте в горячей воде, потому что корректор может просочиться в ткань.
Чем вывести спиртовой корректор
- Промокните ватный диск в спирт или водку.
- Приложите к пятну и подождите 15 мин.
- Постирайте вещь с хозяйственным мылом и прополощите одежду.
Чем вывести масляный корректор
- Выверните изделие наизнанку и подложите под пятно клочок хлопчатобумажной ткани;
- Промокните вату в спирт или ацетон и приложите к пятну на 20 мин.;
- Вытрите остатки корректора ватным диском и постирайте с кондиционером для одежды.
Чем вывести корректор на основе растворителя
- Замочите изделие в холодной воде на полчаса;
- Добавьте пятновыводитель (например, Vanish);
- Постирайте вещь вручную или в машинке.