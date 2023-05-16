Скотч на вікнах ми частіше за все використовуємо в якості захисту від сили ударної хвилі. Але багато хто вже думає його відклеювати, що зробити не так просто. На склі залишаться липкі сліди, які практично неможливо відтерти. Чим прибрати клей від скотчу зі скла – читайте в матеріалі.
Чим прибрати клей від скотчу зі скла: ТОП-10 способів
Для того, щоб прибрати клей, скористайтеся такими засобами:
- Спеціальна хімія для миття вікон. Це – один із найпростіших і очевидних засобів у боротьбі з клеєм.
- Рослинна олія. Для цього потрібно нанести її й залишити на 10 хв. Після цього необхідно витерти скло за допомогою ганчірки або паперового рушника. Якщо сліди залишилися, вимийте скло милом чи пральним порошком.
- Ацетон чи бензин. Одним із цих засобів необхідно змочити ганчірку і прибрати липкий шар, доки він не зникне.
- Горілка. Чистка проводиться так само як і у випадку з бензином. Після прибирання потрібно обов’язково провітрити будинок.
- Сода. Просто розведіть соду із водою. У вас має вийти рідка суміш. Її потрібно нанести на скло та потерти нею всі сліди.
- Хлорка. Губку потрібно змочити у хлорці та протерти нею всі сліди. Помийте вікна звичайною водою та витріть скло рушниками.
- Нашатирний спирт. Візьміть нерозведений спирт та протріть всі ділянки. Для своєї безпеки використовуйте рукавички.
- Ластик. Протріть гумкою сліди від скотчу (займає трохи більше часу, ніж інші методи).
- Фен та пароочисник. Обережно дійте, щоби не було інших, неприємних наслідків.
- Канцелярський ніж із губкою для посуду. Щоб не було подряпин, робіть все обережно.