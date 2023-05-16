Скотч на вікнах ми частіше за все використовуємо в якості захисту від сили ударної хвилі. Але багато хто вже думає його відклеювати, що зробити не так просто. На склі залишаться липкі сліди, які практично неможливо відтерти. Чим прибрати клей від скотчу зі скла – читайте в матеріалі.

Чим прибрати клей від скотчу зі скла: ТОП-10 способів

Для того, щоб прибрати клей, скористайтеся такими засобами: