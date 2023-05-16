Скотч на окнах мы чаще всего используем в качестве защиты от силы ударной волны. Но многие уже думают избавляться от него, что сделать не просто. На стекле останутся липкие следы, которые практически невозможно оттереть. Чем убрать клей от скотча со стекла – читайте в материале.

Чем убрать клей от скотча со стекла: ТОП-10 способов

Для того чтобы убрать клей, воспользуйтесь следующими средствами: