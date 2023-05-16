Скотч на окнах мы чаще всего используем в качестве защиты от силы ударной волны. Но многие уже думают избавляться от него, что сделать не просто. На стекле останутся липкие следы, которые практически невозможно оттереть. Чем убрать клей от скотча со стекла – читайте в материале.
Чем убрать клей от скотча со стекла: ТОП-10 способов
Для того чтобы убрать клей, воспользуйтесь следующими средствами:
- Специальная химия для мойки окон. Это – одно из самых простых и очевидных средств в борьбе с клеем.
- Растительное масло. Для этого способа нужно нанести его и оставить на 10 мин. После этого необходимо вытереть стекло с помощью тряпки или бумажного полотенца. Если следы остались, вымойте стекло мылом или стиральным порошком.
- Ацетон или бензин. Одним из этих средств необходимо смочить тряпку и убрать липкий слой, пока он не исчезнет.
- Водка. Чистка проводится также, как и в случае с бензином. После уборки нужно обязательно проветрить дом.
- Сода. Просто разведите соду с водой. У вас должна получится жидкая смесь. Ее нужно нанести на стекло и потереть ею все следы.
- Хлорка. Губку нужно смочить в хлорке и протереть ею все следы. Помойте окна обычной водой и вытрите стекло полотенцами.
- Нашатырный спирт. Возьмите неразбавленный спирт и протрите все участки. Для своей безопасности используйте перчатки.
- Ластик. Протрите ластиком следы от скотча (занимает немного больше времени, нежели другие способы).
- Фен и пароочиститель. Осторожно действуйте, чтобы не было других, неприятных последствий.
- Канцелярский нож с губкой для посуды. Чтобы не было царапин, делайте все аккуратно.
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