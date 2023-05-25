Следы от скотча на машине могут казаться настоящим вызовом. Липкие поверхности притягивают пыль и быстрее загрязняются. Избавиться от них иногда сложное дело, однако возможное. Для этого нужны правильные материалы и методы, которые помогут удалить клей с автомобиля.

Факты ICTV рассказывают, чем убрать клей от скотча с машины.

Чем убрать клей от скотча с машины

Очистка моющим средством

Перед тем как перейти к дополнительным средствам, попробуйте использовать любое моющее вещество.

Нанесите его на клей от скотча и оставьте на 15-20 минут. Осторожно снимите остатки мягкой губкой. Если следы старые, процедуру нужно повторить несколько раз.

Нагревание

Нагревание — отличный способ избавиться от клея, поскольку компоненты скотча или других наклеек плавятся при температуре 60 градусов.

Следы от скотча нагревайте феном в течение 7-10 минут. Когда клей начнет плавиться, снимайте остатки пластиковой карточкой.

Если это не сработало, то после разогрева, приложите на загрязнение скотч обратной стороной так, чтобы остатки приклеились на нее. Делать это нужно быстро, чтобы поверхность не остыла.

Масло

Чтобы убрать следы от скотча с машины, намочите ватный диск подсолнечным маслом. Приложите его к загрязнению и втирайте. Через 5 минут уберите остатки.

Уксусный раствор

Уксус — отличный способ, который поможет снять клей от скотча с машины. Он вполне безопасен и не повредит краску.

Разведите уксус с водой в пропорции 1:1. Намочите им нужное место и оставьте на 30 минут. После этого нужно убрать скотч пластиковой карточкой.

Спирт или водка

С помощью спирта вы можете удалить клей от скотча с любой поверхности. Нанесите жидкость ватным диском на загрязнение и оставьте на 5-10 минут.

Время от времени можно менять ватный диск на другой. После этого уберите остатки скотча губкой.