Видалити залишки скотчу з одягу складно, але можливо. Для цього не потрібні додаткові хімічні засоби, адже зробити це можна за допомогою підручних матеріалів.

Як вивести клей від скотчу з одягу, розповідають Факти ICTV.

Як вивести клей від скотчу з одягу

Праска

Прикладіть до залишків скотчу чистий аркуш паперу. Гарячою праскою попрасуйте його кілька разів. Після цього потрібно випрати одяг із кондиціонером.

Спирт або ацетон

Очистити тканини від клею можна спиртом або ж ацетоном.

Для цього слід змочити ватний диск у спиртовому розчині та протерти плями. Такий спосіб підійде для кольорового одягу з принтом і тонких матеріалів. Проте у жоднму разі не використовуйте його для лляних і натуральних тканин.

Мильний розчин

Одяг необхідно замочити в мильному розчині або у воді з пральним порошком. Залишити на 1-2 години. Після цього ретельно випрати вручну сліди від скотчу.

Розчин із соди

Змішайте 2 ст. л. соди із склянкою гарячої води. Замочіть одяг на 60 хвилин. Після цього виперіть вручну, використовуючи мийні засоби.

Господарське мило

Свіжі сліди від скотчу можна прибрати за допомогою господарського мила. Потріть ним забруднене місце і залиште на 15-20 хвилин. Після цього виперіть одяг вручну і в пральній машинці з кондиціонером.