Черешня багата на антоціани, тож позитивно впливає на імунну систему, знижуючи рівень холестерину. Крім того, ця смачна ягідка містить поліфеноли, які покращують роботу мозку, уповільнюють старіння мозку, й антоціани, які є чудовим активатором роботи мозку, незалежно від віку людини. Але, щоб мати гарний врожай, треба вчасно проводити обробку черешні, зокрема це слід робити після цвітіння. Чим обробити дерево після цього періоду, а також про найкращі способи та схему проведення процедури Фактам ICTV розповів експерт з рослин Олексій Колесник.

Навіщо обробляти черешню після цвітіння

Навесні починається красивий період цвітіння черешні, який припадає на кінець квітня – початок травня. Квітки дерева приваблюють у цей період різних комах і шкідників, які активізуються навесні. Тож обробка у такий час є запобіжником псування ягід на початковому етапі.

– Обробка черешні після цвітіння допоможе знищити личинки шкідників, що можуть паразитувати у плодах, а також захистить від грибкових захворювань, – розповідає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

Шкідники черешні та вишні без своєчасного знищення можуть привести до втрати всього врожаю і загибелі дерева. Щоб не допустити цього, необхідно регулярно проводити профілактичні роботи на ділянці.

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Як часто здійснювати обробку черешні

Деякі садівники обробляють черешню аж шість разів. Перший етап припадає на початок весни, коли встановиться відносна тепла погода до +5°C. Це важливо, оскільки гинуть шкідники, які пробудилися, проте ще є малорухомими.

Другий етап обробки черешні проводять по “зеленому конусу”, коли бруньки набубнявіли і почали рости. Знищують комах у дорослій фазі, які готуються до яйцекладки.

Третя обробка повинна бути проведена до цвітіння, у період бутонізації. Вже у цей час прокидаються комахи, що пошкоджують листя та здатні знищити квітки.

По зав’язі здійснюють четвертий етап обробки черешні. У цей час активні комахи, що відкладають яйця всередину плодів.

Протягом росту зав’язі, за потреби, можна провести повторну обробку, щоб позбутися комах, які ласують смачними плодами. Крайній термін такої маніпуляції – за два тижні до очікуваного збору ягід.

Коли господарі зібрали врожай, проводиться останнє обприскування ягід. Це варто зробити до настання холодів. Така маніпуляція є необхідною, оскільки знищує шкідників перед зимівлею.

Чим обробити черешню після цвітіння від хвороб

У період цвітіння черешні краще зупинити вибір саме на біологічних препаратах.

– Перед дозріванням плодів я не рекомендую використовувати хімічні препарати, замість них краще провести обробки біопрепаратами: Актоверм, Бітоксибацилін, Мікохелп та Фітохелп, додаючи до них спеціальний прилипач, – додає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

Краще не використовувати один засіб для обробки черешні, адже у шкідників може з’явитися стійкість до певних речовин. Найкращий варіант – чергувати між собою різні препарати, щоб досягти більшого ефекту.

Не забудьте ретельно обприскати всі частини рослин.

Чим обробити черешню після цвітіння від шкідників – попелиці та черв’яків. Далі поговоримо про методи боротьби з кожним із них.

Чим обробити черешню після цвітіння від черв’яків

Це вишнева муха, личинка якої розвивається на дереві й живиться плодами. Оптимальним засобом, який допомагає позбутися черв’яків після цвітіння черешні, є інсектициди. Відповідні обробки дерева цими препаратами проводять на 4-7-й день після початку льоту (зазвичай друга половина травня) та через 14-21 день після першої обробки.

Обприскування від вишневої мухи починають за температури від +18°С.

У магазині варто зупинити вибір на системних фунгіцидах, які діють порівняно довго. До таких можна віднести Проклейм, Каліпсо, Прованто-Вернал, Актеллік тощо.

Але, якщо ви, дотримуючись вищенаведених порад експертів, не збираєтеся псувати врожай хімічними препаратами, але черв’яків після цвітіння вишні все ж таки треба позбутися, то можна перекопати пристовбурну площу навколо дерева.

Справа у тому, що шкідник зимує під кроною тих дерев, на яких він харчувався у стані личинки. Лялечка залягає у поверхневому шарі землі – до 13 см, не більше. Це є найекологічнішим способом боротьби з вишневою мухою, який проводять ранньої весни та пізньої осені.

Опрацьовувати варто весь діаметр крони – той простір, де могли залягти черв’яки з черешні. Вже наступного сезону шкідників буде менше.

Чим обробити черешню після цвітіння від попелиці

Ще однією проблемою, яка провокує розвиток та розповсюдження черв’яка, є попелиця. Тож, щоби захистити черешню від хробаків, треба усунуту джерело її харчування – тлю.

Тут для початку можна спробувати народний метод – змити комаху струменем води. Проте значно дієвими від попелиці є інсектициди. Допомагають все ті ж препарати, що й від вишневої мухи (Актеллік, Прованто Вернал), або ж Енжіо.

Коли варто обробляти черешню: сприятливий час

Зверніть увагу на погоду – вона має бути не дощовою та безвітряною.

– Найкращий час для обробок – це суха, похмура та безвітряна погода, коли ультрафіолет не шкодитиме живим організмам у біопрепаратах, а вітер не зноситиме розчин, – розповідає наш постійний експерт з рослин.

Догляд за черешнею після цвітіння

Головне у догляді за черешнею, як і за будь-якою рослиною – це полив.

– У посушливі періоди регулярно поливайте ваші молоді черешні, – говорить Олексій Колесник.

Також варто не забувати про внесення добрив – обирайте підкормку для плодових дерев.

– Проводьте підкормки спеціальними добривами для плодових рослин та профілактику від хвороб зі шкідниками, – додає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чому тля з’являється на калині, що робити, щоб позбутися попелиці та чим обробити рослину.