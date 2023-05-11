Для того, чтобы приготовить вкусные домашние кексы, не нужно много усилий. Но что делать, когда дома нет специальных формочек для такой выпечки? Не беда, ведь их легко создать собственноручно, используя подручные материалы.

Факты ICTV рассказывают, чем можно заменить формы для кексов.

Чем можно заменить формы для кексов

Кекс в чашке

Если у вас нет формочек для выпекания, используйте обычную чашку. Стоит лишь убедиться, что материал емкости подходит для высоких температур.

Форма для кекса из-под молока или сока

Для прямоугольного кекса следует взять плотную картонную коробку от сока или молока. Срежьте одну стенку и снимите пластиковую пробку. Форму застелите пергаментом или фольгой.

Форма для кекса из фольги

Поверните стакан вверх дном и оберните фольгой так, чтобы она приняла форму емкости. Неровные края загните книзу. Далее остается наполнить ее тестом — и можно выпекать.

Форма для кекса из пергамента

Переверните стаканчик. Сверху положите пергамент для выпекания и прижмите его. Снимите форму, и можете наливать тесто.