Чи зобов’язаний покупець залишати речі в камері зберігання магазинів

Дорогою додому після роботи багато хто заходить у кілька магазинів. Різні ціни та асортимент товарів помітно впливають на це рішення. Але деякі з нас і не здогадується, чи повинен покупець залишати речі в камері зберігання. І якщо речі залишаються у замкненому ящику — чи несе магазин за них відповідальність? А якщо зникли речі з камери зберігання, що робити в таких ситуаціях?

Так, згідно із законом України, магазин зобов’язаний надати доступ до своєї продукції без здавання на зберігання особистих речей. Щоправда, є один нюанс – йдеться лише про ті особисті речі, які не є товарами у цьому магазині. Наприклад, якщо у покупця в сумці банка молока, яку можна купити в цьому магазині — її необхідно здати в камеру.

Водночас магазин також зобов’язаний створити надати ящики зберігання речей, якщо вхід у торговий об’єкт з товарами, що реалізуються в таких закладах, заборонено.

У багатьох магазинах також красується табличка, що адміністрація несе відповідальності за збереження речей. Однак цим написом покупців дурять.

Так, адміністрація магазину відповідає за зникнення чи пошкодження речей під час зберігання.

Відповідно до статті 937 Цивільного кодексу України, покупець укладає договір з магазином про зберігання речей. Підтвердженням цього є ключ або брелок ключа, який покупець бере після зачинення своєї камери зберігання.

Так, статті 950—951 Цивільного кодексу України мають на увазі покарання за втрату чи пошкодження особистих речей. У разі втрати зобов’язані виплатити суму, рівну вартість зниклої речі. Якщо предмет пошкодили — розмір суми, яку знизилася його вартість.

Якщо річ пошкодилася настільки, що нею не можна користуватися, власник має право відмовитися від неї та вимагати повної компенсації.

Якщо адміністрація відмовиться відшкодовувати збитки, потрібно звертатися до суду.

До речі, відвідувач магазину може відмовитися від передачі своїх особистих речей на збереження, якщо він вважає, що запропонований захист у вигляді камери зберігання є ненадійним.