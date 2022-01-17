Обязан ли покупатель оставлять вещи в камере хранения магазинов

По дороге домой после работы многие заходят в несколько магазинов. Разные цены и ассортимент товаров заметно влияют на это решение. Но многие и не догадываются, обязан ли покупатель оставлять вещи в камере хранения. И если вещи остаются в запертом ящике — несет ли магазин за них ответственность? А если пропали вещи из камеры хранения — что делать в таких ситуациях?

Так, по закону Украины, магазин обязан предоставит доступ к своей продукции без сдачи на хранение личных вещей. Правда, есть один нюанс — речь идет только о тех личных вещах, которые не являются товаров в этом магазине. К примеру, если у покупателя в сумке банка молока, которую также можно купить в этом магазине — ее необходимо сдать в камеру.

В то же время, магазин также обязан создать предоставить ящики хранения вещей, если вход в торговый объект с товарами, реализуемыми в таких заведениях, запрещен.

Во многих магазинах также красуется табличка, что администрация не несет ответственности за сохранность вещей. Однако этой надписью покупателей обманывают.

Так, администрация магазина несет ответственность за пропажу или повреждение вещей во время хранения.

Согласно 937 статье Гражданского кодекса Украины, покупатель заключает договор с магазином про хранение вещей. Подтверждение этому — ключ или брелок ключа, который покупатель берет после закрытия своей камеры хранения.

Так, статьи 950—951 Гражданского кодекса Украины подразумевают наказания за потерю или повреждения личных вещей. В случае потере — обязаны выплатить сумму, равную стоимость пропавшей вещи. Если предмет повредили — размер суммы, на которую снизилась его стоимость.

Если вещь повредилась настолько, что ею нельзя пользоваться — владелец имеет право отказаться от нее и потребовать полной компенсации.

Если администрация откажется возмещать ущерб — нужно обращаться в суд.

Кстати, посетитель магазина может отказаться от передачи своих личных вещей на сохранение — если он считает, что предложенная защита в виде камеры хранения является ненадежной.