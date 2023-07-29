Еще пару лет назад у каждого украинца в аптечке была марганцовка. И хотя сейчас из-за запрета медицинского средства ее можно приобрести только у бабушек на рынке или в государственных аптеках, люди продолжают использовать ее в хозяйстве, в частности и в уходе за вазонами. Какие цветы нельзя поливать марганцовкой — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Какое влияние марганцовка имеет на растения

Чем только не советуют подпитывать растения на различных пабликах. Здесь вам и дрожжи, и банановая кожура, и скисшее молоко, и специи. В этот перечень попала и марганцовка. Почему данное средство считают самым лучшим удобрением и можно ли поливать марганцовкой цветы?

Дело в том, что марганцовку воспринимают как природное обеззараживающее средство. Она считается хорошим веществом в борьбе с рядом заболеваний, имеющих вирусную, бактериальную или грибковую природу. Раствор применяют против гнили разного вида, фитофтороза, росы мучнистой, мозаичной болезни.

Говорят, что поскольку в почве растений редко есть калий и марганец, то у домашних цветов может возникнуть хлороз листьев. Из-за недостатка марганца в процессе фотосинтеза и дыхания листья растений могут начать желтеть и скручиваться.

К плюсам применения марганцовки для растений относят и борьбу насекомыми. Однако не все цветы можно поливать марганцовкой.

Какие цветы нельзя поливать марганцовкой

Раствор можно применять для тех цветов, которые хорошо чувствуют себя в слабокислой и кислой почве. К ним относятся очень многие домашние растения, в том числе:

абутилон,

алоказия,

амариллис,

аспарагус,

аспидистра,

азалия,

антуриум,

бегония,

гардения,

гортензия,

дифенбахия,

каланхоэ,

калатея,

кала,

камелия,

кливия,

монстера,

пеларгония,

примула,

пуансеттия,

плющ,

спатифиллум,

традесканция,

фиалка,

фикус,

фуксия,

хлорофитум,

цикламен,

циперус,

шеффлера.

Также марганцовкой советуют поливать плодовые домашние растения, такие как гранат, хурма, цитрусовые (лимон или апельсин). Однако помните, что те цветы, которые не попали в перечень выше — нельзя поливать марганцовкой.

В пабликах также дают рецепт микстуры для полива. Так, для приготовления раствора нужно налить в емкость 2-3 л воды и насыпать туда немного перманганата калия (на кончике ножа). Также советуют добавить 3-5 капель йода и предварительно растворенную в воде борную кислоту — 1/3 чайной ложки. Раствор следует хорошо перемешать, после чего его можно применять.

Поливать марганцовкой домашние цветы советуют не часто, от одного раза в месяц до двух раз в год, следя за тем, чтобы в растворе не осталось кристаллов этого вещества. Также марганцовкой можно обрабатывать срезы растений, используя ее как дезинфектор.

Какие цветы нельзя поливать марганцовкой: ответ эксперта

Но наш эксперт по растениям Лилиана Лавринец говорит, что полезность марганцовки в поливе растений – это миф. Сама она никогда не поливает никакие домашние цветы марганцовкой. И вот почему.

— Давайте разберем, что такое марганец? Марганец — это вещество, которое используют для промывания желудка в домашних условиях. То есть, что он делает? Он убивает все бактерии и выводит шлаки из кишечника, — объясняет Лавринец.

И задает встречный вопрос всем сторонникам полива домашних цветов раствором марганцовки: “Что мы делаем марганцем для растения?”

— Сначала мы поливаем растение и марганец попадает в почву, то есть в почве так же, как и в кишечнике, он убивает все бактерии. Положительные или отрицательные — вещество убивает все. Затем марганец попадает в корни и очищает там все, — добавляет Лавринец.

Она отмечает, что после вау-эффекта, когда растение начинает цвести — через некоторое время, когда все хорошее и плохое уничтожено, растение увядает и засыхает.

Лучше, на ее взгляд, приобрести в магазине специальное удобрение для вашего растения или полить водой из аквариума, если он у вас есть. В воде, где плавают рыбки, содержится много питательных микроэлементов, которые так нужны для активного роста и здоровья растений.

Экспериментировать и поливать марганцовкой ваши домашние цветы или нет — решать только нам. Наш эксперт этого делать не советует, и это касается всех домашних цветов без исключения.