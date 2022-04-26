как стирать пуховик руками

Прежде чем сложить пуховик на хранение после окончания зимнего сезона, его необходимо выстирать и привести в порядок. Лучше всего сдать его в химчистку, где это сделают профессионально, но такая услуга стоит немалых денег. Поэтому многие предпочитают стирать пуховик в домашних условиях. Мы расскажем вам, как это сделать вручную.

Прежде чем приступить к стирке пуховика руками, изучите все данные на этикетке от производителя. Там должно быть указано, из чего сделана куртка, а также из какого материала сделано верхнее покрытие.

Для стирки пуховика даже вручную необходимо использовать жидкое средство. Оно не оставить разводов на куртке после высыхания.

Перед тем как начать стирку, необходимо снять с пуховика все детали (мех, капюшон и т.д.). Мех лучше всего стирать отдельно, а если он натуральный, тогда обратитесь в химчистку. Сам пуховик нужно вывернуть наизнанку.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Приступаем к стирке пуховика руками:

В большой таз или в ванну наберите еле теплую воду (тут лучше всего ориентируйтесь на то, что написано на этикетке изделия). В воде растворите моющее средство. Необходимое количество прочитайте на упаковке. Замочите в мыльной воде пуховик и оставьте на 30 минут. Затем с помощью мягкой губки протрите его. Тереть пуховик им же не стоит, так как может не только сбиться пух, но и повредиться ткань. Легко отожмите его и спустите с ванны или вылейте из таза мыльную воду. Наберите чистую воду и прополощите пуховик. При полоскании можно добавить немного кондиционера для белья. После этого не скручивая, отожмите воду с пуховика и повесьте на вешалке над ванной, чтобы стекла вода. Перевесьте его в хорошо проветриваемое помещение и оставьте до полного высыхания. Для того, чтобы пух не свалялся, не забывайте его периодически взбивать руками.

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