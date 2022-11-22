Запотівання вікон – це достатньо часта незручність осінньо-зимового періоду, яка несе за собою наслідки у вигляді плісняви ​​та грибка.

В деяких ситуаціях із цією проблемою можна впоратися самому, але часто багатьом людям доводиться користуватися послугами майстрів.

Чому запотівають пластикові вікна з вулиці та що з цим робити – читайте в матеріалі.

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Чому запотівають пластикові вікна з вулиці: основні причини

Найчастіше вікна запотівають, коли волога починає конденсуватися на холодній поверхні. Найчастіше у квартирі саме вікна є найбільш холодними поверхнями.

Пара згущується за певної температури і переходить у конденсат.

Якщо у приміщенні дуже вологе повітря, то проблема із вологістю і запотілими вікнами у вас буде завжди.

Також важливим фактором тут є погода. Якщо на вулиці дуже холодно, то склопакет охолоджується доволі швидко. Чим тонше скло, тим більше вірогідність появи конденсату.

Якщо у вашій квартирі у вікнах встановлений тонкий профіль та холодний однокамерний склопакет – восени вікна будуть “текти”, а під час морозів намерзатиме лід.

Важливо завжди стежити за рівнем вологи у приміщенні. Якщо її забагато, то вона осідає у найхолодніших місцях (зимою – на вікнах).

У приміщенні має бути сильна вентиляційна система. Якщо її немає, то вікна будуть запотівати швидко і часто.

Що робити із запотіванням вікон

Насамперед заберіть вазони з підвіконня. Навіть від невеличких рослин повітря насичується вологою. Провітрюйте квартиру. Це найголовніше правило, якщо у вас часто запотівають вікна. Регулярне провітрювання також позитивно вплине на ваше самопочуття і попередить грибок. Найкраще провітрювати оселю по пів години щодня.

Якщо через деякий час проблема не зникне, потрібно викликати майстра.

Запотівання пластикових вікон: що робитиме майстер

Якщо ви кілька днів поспіль провітрювали квартиру, забрали рослини з підвіконня і переконалися у справності вентиляційної системи, варто викликати спеціаліста.

Він проведе детальну діагностику і займеться вирішенням проблеми.

Аби не запотівали вікна, потрібно: