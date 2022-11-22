Запотівання вікон – це достатньо часта незручність осінньо-зимового періоду, яка несе за собою наслідки у вигляді плісняви та грибка.
В деяких ситуаціях із цією проблемою можна впоратися самому, але часто багатьом людям доводиться користуватися послугами майстрів.
Чому запотівають пластикові вікна з вулиці та що з цим робити – читайте в матеріалі.
Чому запотівають пластикові вікна з вулиці: основні причини
Найчастіше вікна запотівають, коли волога починає конденсуватися на холодній поверхні. Найчастіше у квартирі саме вікна є найбільш холодними поверхнями.
Пара згущується за певної температури і переходить у конденсат.
Якщо у приміщенні дуже вологе повітря, то проблема із вологістю і запотілими вікнами у вас буде завжди.
Також важливим фактором тут є погода. Якщо на вулиці дуже холодно, то склопакет охолоджується доволі швидко. Чим тонше скло, тим більше вірогідність появи конденсату.
Якщо у вашій квартирі у вікнах встановлений тонкий профіль та холодний однокамерний склопакет – восени вікна будуть “текти”, а під час морозів намерзатиме лід.
Важливо завжди стежити за рівнем вологи у приміщенні. Якщо її забагато, то вона осідає у найхолодніших місцях (зимою – на вікнах).
У приміщенні має бути сильна вентиляційна система. Якщо її немає, то вікна будуть запотівати швидко і часто.
Що робити із запотіванням вікон
- Насамперед заберіть вазони з підвіконня. Навіть від невеличких рослин повітря насичується вологою.
- Провітрюйте квартиру. Це найголовніше правило, якщо у вас часто запотівають вікна. Регулярне провітрювання також позитивно вплине на ваше самопочуття і попередить грибок. Найкраще провітрювати оселю по пів години щодня.
Якщо через деякий час проблема не зникне, потрібно викликати майстра.
Запотівання пластикових вікон: що робитиме майстер
Якщо ви кілька днів поспіль провітрювали квартиру, забрали рослини з підвіконня і переконалися у справності вентиляційної системи, варто викликати спеціаліста.
Він проведе детальну діагностику і займеться вирішенням проблеми.
Аби не запотівали вікна, потрібно:
- замінити склопакет на двокамерний з енергозбереженням. Так скло стане утепленим і буде менше конденсату;
- замінити ущільнювач та герметизувати шви (це усуне протяги, які охолоджують кімнату і не дають прогрітися повітрю. Чим нижча температура в приміщенні, тим вищий рівень вологості);
- встановити повітряно-припливний клапан. За допомогою нього повітря ззовні надходитиме дозовано. Свого роду додаткова вентиляція;
- зайнятися монтажем вентиляційної решітки на підвіконня, щоб тепле повітря підігрівало повітря біля вікна.