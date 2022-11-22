Запотевание окон – это достаточно частое неудобство осенне-зимнего периода, которое чревато последствиями в виде плесени и грибка.
В некоторых ситуациях с этой проблемой можно справиться самому, но часто многим приходится пользоваться услугами мастеров.
Почему запотевают пластиковые окна с улицы и что с этим делать – читайте в материале.
Почему запотевают пластиковые окна с улицы: основные причины
Чаще всего окна запотевают, когда влага начинает конденсироваться на холодной поверхности. В квартире именно окна являются наиболее холодными поверхностями.
Пара сгущается при определенной температуре и переходит в конденсат.
Если в помещении очень влажный воздух, то проблема с влажностью и запотевшими окнами у вас будет всегда.
Также важным фактором здесь является погода. Если на улице очень холодно, стеклопакет охлаждается довольно быстро.
Чем тоньше стекло, тем больше вероятность появления конденсата. Если в вашей квартире в окнах установлен тонкий профиль и холодный однокамерный стеклопакет – осенью окна будут “течь”, а при морозах будет намерзать лед.
Важно всегда следить за уровнем влаги в помещении. Если ее многовато, то она оседает в самых холодных местах (зимой – на окнах).
В помещении должна быть мощная вентиляционная система. Если ее нет, то окна будут запотевать быстро и часто.
Что делать с запотеванием окон
- В первую очередь уберите вазоны с подоконника. Даже от небольших растений воздух насыщается влагой.
- Проветривайте квартиру. Это главное правило, если у вас часто запотевают окна. Регулярное проветривание также окажет положительное влияние на ваше самочувствие и предотвратит грибок. Лучше всего проветривать дом по полчаса каждый день.
Если спустя некоторое время проблема не исчезнет, нужно вызвать мастера.
Запотевание пластиковых окон: что будет делать мастер
Если вы несколько дней подряд проветривали квартиру, убрали растения с подоконника и убедились в исправности вентиляционной системы, стоит вызвать специалиста.
Он проведет подробную диагностику и займется устранением проблемы.
Чтобы не запотевали окна, нужно:
- заменить стеклопакет на двухкамерный с энергосбережением. Так стекла будут утеплены и станет меньше конденсата;
- заменить уплотнитель и герметизировать швы (это устранит сквозняки, которые охлаждают комнату и не дают прогреться воздуху. Чем ниже температура в помещении – тем выше уровень влажности);
- установить воздушно-приточный клапан, который обеспечит дозированное поступление воздуха извне. Своего рода дополнительная вентиляция;
- заняться монтажом вентиляционной решетки на подоконник, чтобы теплый воздух подогревал воздух у окна.