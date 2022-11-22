Запотевание окон – это достаточно частое неудобство осенне-зимнего периода, которое чревато последствиями в виде плесени и грибка.

В некоторых ситуациях с этой проблемой можно справиться самому, но часто многим приходится пользоваться услугами мастеров.

Почему запотевают пластиковые окна с улицы и что с этим делать – читайте в материале.

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Почему запотевают пластиковые окна с улицы: основные причины

Чаще всего окна запотевают, когда влага начинает конденсироваться на холодной поверхности. В квартире именно окна являются наиболее холодными поверхностями.

Пара сгущается при определенной температуре и переходит в конденсат.

Если в помещении очень влажный воздух, то проблема с влажностью и запотевшими окнами у вас будет всегда.

Также важным фактором здесь является погода. Если на улице очень холодно, стеклопакет охлаждается довольно быстро.

Чем тоньше стекло, тем больше вероятность появления конденсата. Если в вашей квартире в окнах установлен тонкий профиль и холодный однокамерный стеклопакет – осенью окна будут “течь”, а при морозах будет намерзать лед.

Важно всегда следить за уровнем влаги в помещении. Если ее многовато, то она оседает в самых холодных местах (зимой – на окнах).

В помещении должна быть мощная вентиляционная система. Если ее нет, то окна будут запотевать быстро и часто.

Что делать с запотеванием окон

В первую очередь уберите вазоны с подоконника. Даже от небольших растений воздух насыщается влагой. Проветривайте квартиру. Это главное правило, если у вас часто запотевают окна. Регулярное проветривание также окажет положительное влияние на ваше самочувствие и предотвратит грибок. Лучше всего проветривать дом по полчаса каждый день.

Если спустя некоторое время проблема не исчезнет, ​​нужно вызвать мастера.

Запотевание пластиковых окон: что будет делать мастер

Если вы несколько дней подряд проветривали квартиру, убрали растения с подоконника и убедились в исправности вентиляционной системы, стоит вызвать специалиста.

Он проведет подробную диагностику и займется устранением проблемы.

Чтобы не запотевали окна, нужно: