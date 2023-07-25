Пластикові вікна володіють хорошими ізоляційними властивостями, проте іноді вони починають запотівати зсередини приміщення. Зазвичай так відбувається в холодну пору року.

Чому запотівають пластикові вікна та як усунути проблему – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Потіють пластикові вікна: причини та наслідки

Пластикові вікна – захисний барʼєр між зовнішнім середовищем та квартирою. Найпоширеніша причина надмірного конденсату – різкий перепад температури. Він призводить до утворення на поверхні вікон крапельок.

Пластикові вікна можуть запотівати з кількох причин:

У вас не енергоефективний склопакет (наприклад, однокамерний без енергоощадження).

Дуже широке підвіконня.

Неправильно встановлені вікна.

Поганий обігрів приміщення.

Припливно-витяжна вентиляція, що працює.

Трапляються випадки, коли присутні одразу кілька факторів, тоді вікна сильно пітніють і на підвіконні утворюються калюжі води.

Якщо не боротися з проблемою, надмірний конденсат на вікнах призведе до появи плісняви та грибків на стінах, підвіконні та кутках вікон.

Що робити, коли запотівають пластикові вікна

Щоб на ваших пластикових вікнах не накопичувався конденсат, важливо регулярно дотримуватись кількох правил:

Кілька разів на день провітрюйте приміщення. Взимку відкривайте вікно хоча б на кілька хвилин два-три рази на день. Це допоможе не лише освіжити повітря в кімнаті, а й усунути надлишок вологи.

Перед холодами перевіряйте стан ущільнювачів на вікнах та замінюйте їх при необхідності. Якісні ущільнювачі допоможуть запобігти проникненню холодного повітря та мінімізувати запотівання.

Для ефективного провітрювання можна встановити на вікно спеціальні елементи фурнітури мікропровітрювання/ступеневе провітрювання.

Взимку збільшуйте обігрів приміщення та зменшуйте рівень вологості у квартирі (наприклад, встановіть вентиляцію).

Також розгляньте варіант заміни склопакетів з низьким коефіцієнтом теплопровідності. Вони допоможуть вам взимку зберегти тепло в приміщенні та зменшити ймовірність утворення конденсату.

Якщо вікна запотівають всередині склопакета, це свідчить про порушення герметичності. Розв’язувати цю проблему самостійно неможливо, тому радимо звернутися до фахівців, які перевірять стан вікон та відремонтують чи замінять їх.

Щоб швидко прибрати зайвий конденсат, радимо скористатися народними засобами.

Спершу потрібно ретельно витерти та помити пластикове вікно. Лише після цього можна використовувати спеціальні розчини. Щоб вимити усі забруднення, використовуйте спеціальні спреї для миття вікон (важливо, аби в складі був спирт).

Після нанесення засобу, зачекайте 5 хв, а потім витріть поверхню ганчіркою з мікрофібри.

Якщо спеціального засобу у вас немає, можна приготувати розчин самостійно:

У склянку води налийте 50 мл гліцерину та 5 крапель спирту. Ретельно перемішайте розчин.

Помийте та насухо витріть вікно.

Нанесіть готовий розчин на поверхню за допомогою розприскувача та залиште на кілька хвилин.

Ретельно витріть вікно сухою губкою чи ганчіркою з мікрофібри.

Наприкінці можна нанести спеціальний спрей проти запотівання вікон.