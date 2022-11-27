Як перевести вікно на зимовий режим – покрокова інструкція

Крок 3.

Кожен затискач треба довести до максимального обертання за допомогою шеститочкового замка або плоскогубців. В основному обертання здійснюється за годинниковою стрілкою. Напрямок обертання залежить від типу затискача. Якщо він овальний, то обертання має бути горизонтальним, якщо круглий, то з боку вулиці. При регулюванні деяких вікон потрібно "потягнути" кнопки на себе, а після зимового режиму повернути їх у вихідне положення.