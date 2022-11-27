Як перевести вікно на зимовий режим – покрокова інструкція

Холодне повітря потрапляє до приміщення через металеві вікна. Щоб уникнути цього, потрібно змінити віконний режим на зимовий. Це унеможливить втрату гарячого повітря зсередини через щільне розміщення вікна у віконній рамі. Факти ICTV підготувати покрокову інструкцію, як перевести вікно в зимовий режим.
Крок 1.
Насамперед необхідно очистити раму від пилу, що скупчився, протерти металеві частини фурнітури м’якою тканиною, а на рухомі частини нанести мастило.
Крок 2.
Потім відкрийте стулки, знайдіть затискачі. Вони схожі на маленькі циліндрики, що виходять із шестикутної заглибини. Кількість залежить від ширини стулки. Вони розташовані на краю, поруч з ручкою. Відкривши вікно, ви відразу їх побачите. Внизу є затискачі.
Крок 3.
Кожен затискач треба довести до максимального обертання за допомогою шеститочкового замка або плоскогубців. В основному обертання здійснюється за годинниковою стрілкою. Напрямок обертання залежить від типу затискача. Якщо він овальний, то обертання має бути горизонтальним, якщо круглий, то з боку вулиці. При регулюванні деяких вікон потрібно "потягнути" кнопки на себе, а після зимового режиму повернути їх у вихідне положення.
Крок 4.
Закриваємо листочок у вікні. Щоб переконатися, що перехід зроблено правильно, можна перевірити папірцем. Якщо немає можливості вставити його між стулками, значить, регулювання виконане правильно.
Інші способи зимового регулювання
- Готуючись до зими, утеплюйте кути вікна як зсередини, так і зовні. Утеплити можна за допомогою пінопласту, теплоізолятора та іншого подібного матеріалу.
- Взимку необхідно правильно доглядати за вікнами, наприклад, регулярно очищати скло від пилу чи бруду.
- Доглядайте за гумовими деталями, використовуючи гліцерин, завдяки якому вони прослужать довго.