Пластиковые окна обладают хорошими изоляционными свойствами, однако иногда они начинают запотевать изнутри помещения. Обычно так происходит в холодное время года.
Почему запотевают пластиковые окна и как устранить проблему — читайте в материале Фактов ICTV.
Потеют пластиковые окна: причины и последствия
Пластиковые окна — защитный барьер между внешней средой и квартирой. Самая распространенная причина чрезмерного конденсата — резкий перепад температуры. Он приводит к образованию на поверхности окон капелек.
Пластиковые окна могут запотевать по нескольким причинам:
- У вас не энергоэффективный стеклопакет (например, однокамерный без энергосбережения).
- Очень широкий подоконник.
- Неправильно установленные окна.
- Плохой обогрев помещения.
- Работающая приточно-вытяжная вентиляция.
Но иногда могут присутствовать сразу несколько факторов, тогда окна сильно потеют и на подоконнике образуются лужи воды.
Если не бороться с проблемой, чрезмерный конденсат на окнах приведет к появлению плесени и грибков на стенах, подоконнике и углах окон.
Что делать, когда запотевают пластиковые окна
Чтобы на пластиковых окнах не скапливался конденсат, важно регулярно соблюдать несколько правил:
- Несколько раз в день проветривайте помещение. Зимой открывайте окно хотя бы на несколько минут два-три раза в день. Это поможет не только освежить воздух в комнате, но и устранить избыток влаги.
- Перед холодами проверяйте состояние уплотнителей на окнах и заменяйте их при необходимости. Качественные уплотнители помогут предотвратить проникновение холодного воздуха и минимизировать запотевание.
- Для эффективного проветривания можно установить на окно специальные элементы фурнитуры микропроветривание/ступенчатое проветривание.
- Зимой увеличивайте обогрев помещения и уменьшайте уровень влажности в квартире (например, установите вентиляцию).
Также рассмотрите вариант замены стеклопакетов с низким коэффициентом теплопроводности. Они помогут вам зимой сохранить тепло в помещении и уменьшить вероятность образования конденсата.
Если окна запотевают внутри стеклопакета, это свидетельствует о нарушении герметичности. Решить эту проблему самостоятельно невозможно, поэтому советуем обратиться к специалистам, которые проверят состояние окон и отремонтируют или заменят их.
Чтобы быстро убрать лишний конденсат, советуем воспользоваться народными средствами.
Сначала нужно тщательно вытереть и помыть пластиковое окно. Только после этого можно использовать специальные растворы. Чтобы вымыть все загрязнения, используйте специальные спреи для мытья окон (важно, чтобы в составе был спирт).
После нанесения средства, подождите 5 мин, а затем вытрите поверхность тряпкой из микрофибры.
Если специального средства у вас нет, можно приготовить раствор самостоятельно:
- В стакан воды налейте 50 мл глицерина и 5 капель спирта. Тщательно перемешайте раствор.
- Вымойте и вытрите окно насухо.
- Нанесите готовый раствор на поверхность с помощью разбрызгивателя и оставьте на несколько минут.
- Тщательно протрите окно сухой губкой или салфеткой из микрофибры.
В конце можно нанести специальный спрей против запотевания окон.