Пластиковые окна обладают хорошими изоляционными свойствами, однако иногда они начинают запотевать изнутри помещения. Обычно так происходит в холодное время года.

Почему запотевают пластиковые окна и как устранить проблему — читайте в материале Фактов ICTV.

Потеют пластиковые окна: причины и последствия

Пластиковые окна — защитный барьер между внешней средой и квартирой. Самая распространенная причина чрезмерного конденсата — резкий перепад температуры. Он приводит к образованию на поверхности окон капелек.

Пластиковые окна могут запотевать по нескольким причинам:

У вас не энергоэффективный стеклопакет (например, однокамерный без энергосбережения).

Очень широкий подоконник.

Неправильно установленные окна.

Плохой обогрев помещения.

Работающая приточно-вытяжная вентиляция.

Но иногда могут присутствовать сразу несколько факторов, тогда окна сильно потеют и на подоконнике образуются лужи воды.

Если не бороться с проблемой, чрезмерный конденсат на окнах приведет к появлению плесени и грибков на стенах, подоконнике и углах окон.

Что делать, когда запотевают пластиковые окна

Чтобы на пластиковых окнах не скапливался конденсат, важно регулярно соблюдать несколько правил:

Несколько раз в день проветривайте помещение. Зимой открывайте окно хотя бы на несколько минут два-три раза в день. Это поможет не только освежить воздух в комнате, но и устранить избыток влаги.

Перед холодами проверяйте состояние уплотнителей на окнах и заменяйте их при необходимости. Качественные уплотнители помогут предотвратить проникновение холодного воздуха и минимизировать запотевание.

Для эффективного проветривания можно установить на окно специальные элементы фурнитуры микропроветривание/ступенчатое проветривание.

Зимой увеличивайте обогрев помещения и уменьшайте уровень влажности в квартире (например, установите вентиляцию).

Также рассмотрите вариант замены стеклопакетов с низким коэффициентом теплопроводности. Они помогут вам зимой сохранить тепло в помещении и уменьшить вероятность образования конденсата.

Если окна запотевают внутри стеклопакета, это свидетельствует о нарушении герметичности. Решить эту проблему самостоятельно невозможно, поэтому советуем обратиться к специалистам, которые проверят состояние окон и отремонтируют или заменят их.

Чтобы быстро убрать лишний конденсат, советуем воспользоваться народными средствами.

Сначала нужно тщательно вытереть и помыть пластиковое окно. Только после этого можно использовать специальные растворы. Чтобы вымыть все загрязнения, используйте специальные спреи для мытья окон (важно, чтобы в составе был спирт).

После нанесения средства, подождите 5 мин, а затем вытрите поверхность тряпкой из микрофибры.

Если специального средства у вас нет, можно приготовить раствор самостоятельно:

В стакан воды налейте 50 мл глицерина и 5 капель спирта. Тщательно перемешайте раствор.

Вымойте и вытрите окно насухо.

Нанесите готовый раствор на поверхность с помощью разбрызгивателя и оставьте на несколько минут.

Тщательно протрите окно сухой губкой или салфеткой из микрофибры.

В конце можно нанести специальный спрей против запотевания окон.