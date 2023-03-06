Ветеринары все чаще говорят о том, что запах из пасти кошки может быть симптомом различных заболеваний. Такой аромат бывает просто усиленным, а в некоторых случаях – отдавать гнилостью, кислым, ацетоном или аммиаком.
В любом случае, лучше отвести питомца на осмотр в ветеринарную клинику. Почему у кошки воняет изо рта и что с этим делать – читайте в материале.
Почему у кошки воняет изо рта: основные причины
- Стоматологические проблемы у питомца: зубной камень или налет, воспаление десен, пульпы, шатающиеся зубы, кариес, галитоз и т.д.
- Заболевания пищеварительной системы: например, желудка, кишечника, пищеварительных желез.
- Заболевания внутренних органов. В этом случае причиной появления неприятного запаха могут стать заболевания почек, сердца, диабет (если имеется запах ацетона), заражение паразитами, онкологические новообразования.
Почему у кошки воняет изо рта и что с этим делать
В первую очередь, по словам ветеринара Илоны Кандилян, необходимо следить за здоровьем своей кошки.
Обращайте внимание за состоянием ротовой полости и зубов и использовать корма, которые способствуют очищению зубов и препятствуют развитию зубного камня.
Не забывайте о регулярной вакцинации и дегельминтизации. Регулярно посещайте ветеринарного врача. И многие проблемы, в том числе неприятный запах изо рта у кошки, благополучно минуют.
По словам эксперта, часто неприятный запах может быть из-за неправильной гигиены ротовой полости кошки. Для того чтобы поддерживать пасть кошки в хорошем состоянии, нужно чистить зубы животному.
Зачем еще кошке чистить зубы:
- для профилактики зубного налета и зубного камня;
- для избавления от резкого запаха из пасти;
- для профилактики ранней потери зубов;
- для предотвращения остеомиелита;
- для недопущения дентальных свищей;
- для предотвращения кариеса.
Чистить зубы животным желательно ежедневно, но по словам эксперта, не всем кошкам это технически возможно из-за их характера. А для чистки необходимо использовать ветеринарные зубные пасты.