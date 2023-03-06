Ветеринары все чаще говорят о том, что запах из пасти кошки может быть симптомом различных заболеваний. Такой аромат бывает просто усиленным, а в некоторых случаях – отдавать гнилостью, кислым, ацетоном или аммиаком.

В любом случае, лучше отвести питомца на осмотр в ветеринарную клинику. Почему у кошки воняет изо рта и что с этим делать – читайте в материале.

Почему у кошки воняет изо рта: основные причины

Стоматологические проблемы у питомца: зубной камень или налет, воспаление десен, пульпы, шатающиеся зубы, кариес, галитоз и т.д.

Заболевания пищеварительной системы: например, желудка, кишечника, пищеварительных желез.

Заболевания внутренних органов. В этом случае причиной появления неприятного запаха могут стать заболевания почек, сердца, диабет (если имеется запах ацетона), заражение паразитами, онкологические новообразования.

Почему у кошки воняет изо рта и что с этим делать

В первую очередь, по словам ветеринара Илоны Кандилян, необходимо следить за здоровьем своей кошки.

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Обращайте внимание за состоянием ротовой полости и зубов и использовать корма, которые способствуют очищению зубов и препятствуют развитию зубного камня.

Не забывайте о регулярной вакцинации и дегельминтизации. Регулярно посещайте ветеринарного врача. И многие проблемы, в том числе неприятный запах изо рта у кошки, благополучно минуют.

По словам эксперта, часто неприятный запах может быть из-за неправильной гигиены ротовой полости кошки. Для того чтобы поддерживать пасть кошки в хорошем состоянии, нужно чистить зубы животному.

Зачем еще кошке чистить зубы:

для профилактики зубного налета и зубного камня;

для избавления от резкого запаха из пасти;

для профилактики ранней потери зубов;

для предотвращения остеомиелита;

для недопущения дентальных свищей;

для предотвращения кариеса.

Чистить зубы животным желательно ежедневно, но по словам эксперта, не всем кошкам это технически возможно из-за их характера. А для чистки необходимо использовать ветеринарные зубные пасты.