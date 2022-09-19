Якщо під час топки печі, дим починає йти не в димохід, а в будинок, це проблема, яка потребує негайного вирішення.

Чому піч може диміти та як усунути проблему – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Причини та вирішення

Зворотна тяги

Зараз дивляться

Проблема може з’явитися, якщо груба простоювала кілька днів. Справа в тому, що повітряні потоки за цей час змінюють напрямок, і при розпалювання вогнища, клубок диму потрапляє прямо в будинок, а не в димохід.

До речі, погода на це ніяк не впливає. Проблема може виникнути як влітку, так і взимку. Відповідно, якщо напрямок руху повітряних мас в димоході змінюється, то в кімнаті утворюється димова завіса.

Аби усунути проблему, слід підвищити температуру повітря в димоході. Для цього:

зніміть ковпак з виходу димоходу;

киньте в середину підпалені аркуші паперу.

Погодні умови

Причиною задимлення печі може стати сильний вітер. Відповідно, він не дає диму вільно виходити у трубу, повертаючи його назад у прохід.

Аби впоратися з цією проблемою, необхідно збільшити висоту труби, через яку виходить дим.

Оскільки це доволі проблематично, ви можете придбати спеціальну насадку (аеродинамічний ковпак), яка кріпиться на кінчик труби та виключає будь-які проблеми з погодними умовами.

Неправильно встановлений димохід

Якщо піч почала задимлюватись з самого початку експлуатації, скоріше за все, вам не правильно встановили димохід. Якщо спеціалісти занизили перетин димоходу, це може повертати дим назад у приміщення.

На жаль, самостійно впоратись з цією проблемою ви не зможете, адже тут винен пічник.

Аби виправити ситуацію, вам доведеться викликати пічного майстра і відремонтувати конструкцію. Ремонт димохідної труби обійдеться значно дешевше, ніж її повний демонтаж і повторне будівництво з нуля.

Помилки у встановлення самої печі

Якщо дим з печі потрапляє в будинок лише при відкритих дверцятах, вам неправильно встановили конструкцію.

Коли піч починає диміти тільки при відкритих дверцятах, а при зачинення – припиняє, ваш пічник занадто низько розташував вхід в піч. Відповідно, нагрітому повітрю легше виходити через вищий дверний отвір.

У такому випадку, вам необхідно викликати майстра, який компетентно виправить ситуацію.

Старіння печі

Як і будь-яка конструкція, піч має свої терміни експлуатації. Якщо перший варіант зі зворотною тягою у вас не спрацював, скоріше за все, проблема у старінні опалювальної конструкції.

Причиною може бути: