Если во время топки печи, дым начинает идти не в дымоход, а в дом, это проблема, которая требует немедленного решения. Почему печь может дымить и как устранить проблему — смотрите в материале Фактов ICTV.

Причины и решения

Обратная тяги

Проблема может появиться, если груба простаивала несколько дней. Дело в том, что воздушные потоки за это время меняют направление, и при разжигание огня, клубок дыма попадает прямо в дом, а не в дымоход.

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Кстати, погода на это никак не влияет. Проблема может возникнуть как летом, так и зимой. Соответственно, если направление движения воздушных масс в дымоходе меняется, то в комнате образуется дымовая завеса.

Чтобы устранить проблему, следует повысить температуру воздуха в дымоходе. Для этого:

снимите колпак с выхода дымохода;

бросьте в середину подожженные листы бумаги.

Погодные условия

Причиной задымления печи может стать сильный ветер. Соответственно, он не дает дыму свободно выходить в трубу, возвращая его обратно в проход.

Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо увеличить высоту трубы, через которую выходит дым.

Поскольку это довольно проблематично, вы можете купить специальную насадку (аэродинамический колпак), которая крепится на кончик трубы и исключает любые проблемы с погодными условиями.

Неправильно установленный дымоход

Если печь начала задымляться с самого начала эксплуатации, скорее всего, вам не правильно установили дымоход. Если специалисты занизили сечение дымохода, это может возвращать дым обратно в помещение.

К сожалению, самостоятельно справиться с этой проблемой вы не сможете, ведь здесь виноват печник.

Чтобы исправить ситуацию, вам придется вызвать печного мастера и отремонтировать конструкцию. Ремонт дымоходной трубы обойдется значительно дешевле, чем ее полный демонтаж и повторное строительство с нуля.

Ошибки в установке самой печи

Если дым из печи попадает в дом лишь при открытой дверце, вам неправильно установили конструкцию.

Когда печь начинает дымить только при открытых дверях, а при закрытии — останавливается, ваш печник слишком низко расположил вход в печь. Соответственно, нагретому воздуху легче выходить через дверной проем, который высше.

В таком случае, вам необходимо вызвать мастера, который компетентно исправит ситуацию.

Старение печи

Как и любая конструкция, печь имеет свои сроки эксплуатации. Если первый вариант с обратной тягой у вас не сработал, скорее всего, проблема в старении отопительной конструкции.

Причиной может быть: