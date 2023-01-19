Белая одежда как магнит для грязи. Не успел одеть, как на белой рубашке или штанах уже виднеются пятна. Даже маленький кусок шоколада или стакан апельсинового сока могут перерасти в большую проблему.

Но главный минус пятен на белой ткани — их не так просто постирать. Поэтому Факты ICTV узнавали, как избавиться от пятен на белой одежде и какие народные средства вам помогут.

Как вывести пятно с белой одежды

К сожалению, универсального средства, которое может удалить все типы загрязнений и подойдет для любых материалов, не существует.

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Каждое пятно — дело индивидуальное. Поэтому сперва стоит выяснить происхождение неприятных следов, а затем искать решение.

Несмотря на это, существуют средства, которые помогут избавиться от пятен на белом, не испортив ткань.

Существует немало универсальных способов для выведения пятен от вина, ягод, крови, чернил, йода и других загрязнений. Идеальными инструментами в решении возникшей проблемы выступают:

Хозяйственное мыло

Это одно из самых универсальных средств борьбы с пятнами любого происхождения.

Чтобы вывести пятна с белой одежды, используйте не само мыло, а мыльную пену:

Нанесите мыльную пену на пятна. Оставьте на несколько часов. Затем постирайте вещь руками и снова нанесите хозяйственное мыло. Через несколько часов положите одежду в стиральную машинку и постирайте.

Специальные средства

Сегодня в магазине можно найти специальные средства для удаления пятен с белого на любой вкус и кошелек.

Большинство из них довольно эффективны, поэтому они могут стать альтернативой хозяйственному мылу, которое многие не любят из-за специфического аромата.

Кроме того, в магазине вы можете подобрать средство, которое будет подходить именно для определенного типа ткани.

Перекись водорода

Это одно из лучших средств в борьбе с пятнами на белой ткани. Кроме того, процесс очистки довольно прост:

На загрязненный участок необходимо нанести достаточное количество перекиси и оставить на пару часов.

Затем постирать одежду руками или в стиральной машинке.

Лимонная кислота

Она спасет вашу белую одежду от кофейных и чайных пятен. Чтобы избавиться от следов от кофе и чая, стоит обработать их кислотными средствами, например, лимонной кислотой.

Эти кухонные средства прекрасно помогают с удалением грязи, при этом довольно мягко взаимодействуют с тканью.

Небольшое количество лимонной кислоты нанесите на пятно.

Оставьте одежду на несколько минут.

Постирайте привычным для вас способом.

Уксус

Белый уксус можно использовать, чтобы избавиться от темных пятен на белом. Для этого необходимо замочить одежду в горячей воде, добавив в емкость уксуса.

Соль, кукурузный крахмал, пищевая сода или таль

Если на белой одежде появились жирные пятна, от них можно избавиться этими средствами.

Их стоит использовать перед основной стиркой: